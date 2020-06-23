"Баба рабочая, к президенту заведешь": Арахамия смачно обсудил внешность коллеги - ВИДЕО

"Баба рабочая, к президенту заведешь": Арахамия смачно обсудил внешность коллеги - ВИДЕО

"Слуги народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко в вульгарной форме обсудили внешность своей коллеги Ирины Аллахвердиевой.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на видео "НикВести".

Корниенко: Алахвердиева – вообще красотка.

Ирина Аллахвердиева

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая. Конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху*рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ну ты к Президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: “Баба да. Баба да”.

Для справки

Ирина Аллахвердиева - нардеп от фракции "Слуга народа". Замужем, воспитывает сына.

Депутаты, секс и Рада

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