"Слуга народа" накажет Корниенко за "рабочую бабу" - СМИ

"Слуга народа" накажет Корниенко за "рабочую бабу": Уже известно как

Парламентская фракция "Слуги народа" определилась с наказанием для нардепа Александра Корниенко, ранее оскандалившегося сексистскими высказываниями.

Об этом сообщают "Буквы".

По данным СМИ, правящая партия не будет требовать отставки политика. Вместо этого ему предложат внести поправку в Избирательный кодекс о гендерной квоте в парламенте (50/50).

Что касается другого фигуранта скандала – Давида Арахамии, то о его наказании пока что речи не идет.

“Арахамией многие недовольны, но менять его не хотят. Он неплохой парень, но голоса он не может собрать, а каждый его выход к прессе – это очередной факап. Нам сначала темник дают, что комментировать на неделе, в потом, как встроить то, что наговорил Арахамия”, - заявил один из нардепов.

“Что вы удивляетесь – если проглотили насильника ( "слуга народа" Роман Иванисов, ранее осужденный за изнасилование – прим. ред.) в списке, проглотят и это”, - добавил другой народный избранник.

Что было ранее?

23 июня "НикВести" опубликовали видео с участием "слуг народа" Александра Корниенко и Давида Арахамии. На записи политики в вульгарной форме обсуждают внешность своей коллеги Ирины Аллахвердиевой.

Позже последовала реакция на скандал: глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что опубликованный материал является обычным монтажом, а прозвучавшие фразы были вырваны из контекста.

Немного погодя нардеп изложил совершенно иную версию событий, которая никак не согласуется с версией о подделывании записи.