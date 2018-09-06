Провал всего: руководство ГРУ выдало Великобритании свою агентурную сеть

16:00 , Сегодня , Сегодня

В ГРУ знают толк в конспирации

Еще никогда доказать причастность российского руководства к военным преступлениям не было так просто. Кадровые сотрудники главного управления разведки РФ были обеспечены легендой, химическим оружием, но козыряли паспортами с отличающимися лишь на одну цифру сериями.

По данным следствия, заграничные паспорта, по которым ГРУшники покупали билеты в Лондон, а также нередко летали в страны ЕС, отличаются между собой последней цифрой.

У одного преступника был документ с номером, заканчивающимся на 1297, а у другого - 1294. Серия паспортов - 65. Эпичность провала заключается в том, что все документы аналогичной серии и с окончанием номеров на 5 и 6 также принадлежат кадровым разведчикам. Теперь, в случае появления в странах ЕС, задержать их не составит труда.

Что касается Боширова и Петрова, то им грозит длительное тюремное заключение. За последние несколько лет они совершили ряд поездок по Европе, посетив Женеву, Милан и Париж.

Как известно, Великобритания объявила в международный розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, офицеров ГРУ, которые ответственны за отравление Скрипалей. Добиваться их экстрадиции Лондон не будет, поскольку это не имеет никакого смысла, а Кремль не выдаст виновных.

Напомним, в марте бывшего агента ГРУ и его дочь нашли без сознания в торговом центре The Maltings в Солсбери. Их отравили российские спецслужбы нервно-паралитическим веществом "Новичок".

После этого 28 стран мира решили отправить домой российских дипломатов.

Спустя несколько недель Юлия Скрипаль пошла на поправку и уехала из больницы на секретную военную базу Великобритании.

Россия не признала свою ответственность за атаку в Солсбери, но начала активно уничтожать все возможные доказательства, в том числе, сносить институт, где производили вещество "Новичок".