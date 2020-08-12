Протесты в Беларуси, день третий: Хроника событий - ФОТО, ВИДЕО

Протесты в Беларуси, день третий: Хроника событий

Во вторник, 11 августа, в Беларуси продолжились антиправительственные протесты. Рассказываем вам о самом главном.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

Силовики начали готовиться к предстоящему противостоянию еще задолго до захода солнца:

наблюдатели и СМИ по всей стране фиксировали задержания как митингующих, так и случайных прохожих, не имеющих никакого отношения к протестам.

Вечером 11 августа конфликт вновь перешел в активную фазу. Митингующие, стараясь не сливаться в толпу, организовались в мелкие группы и с помощью подручных средств продолжили сопротивление. На их действия последовал незамедлительный ответ.

Как изменилась тактика ОМОНа?

В первые два дня протестов транспортная блокада белорусских водителей сильно затруднила передвижение т.н. правоохранителей. На третий день, пригрозив ответственностью и конфискацией машин, силовики пересели на кареты "скорой помощи" и машины без опознавательных знаков (нецелевое использование красного креста запрещено международным законодательством – прим ред.);

Понимая значимость СМИ для адекватной реакции международного сообщества, ОМОН пуще-прежнего начал препятствовать работе журналистов. Все это отобразилось на количестве и качестве фото- и видеоматериала, выложенного за последние сутки. Дополнительные трудности для обмена информацией создает блокировка интернета в стране;

Силовики приступили к тарану подъездов жилых домов и др. мест, где по их мнению скрываются протестующие;

На многих дорогах Минска была зафиксированы случаи тарана машин "несговорчивых" и случайных водителей. В результате подобных действий в Гродно пострадала 5-летняя девочка.

Сколько человек пострадало?

Соответствующая информация на данный момент отсутствует.

Что было ранее?

9 августа после выборов президента всю Беларусь охватили массовые протесты. В ответ власти стянули силовиков и применили против митингующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и травматическое оружие. В результате столкновений пострадали сотни человек, 3 тысячи были задержаны.

10 августа беларусы продолжили сопротивление. Как и сутками ранее, местные правоохранители попытались кинуть против протестующих весь возможный арсенал спецсредств. Кроме ОМОНа, власти Беларуси задействовали военных и спецназ. В ответ митингующие перешли к более активным действиям, чем ранее: перекрывали дороги машинами, строили баррикады, отбивали задержанных, запускали фейерверки в противников.







В ответ митингующие перешли к более активным действиям, чем ранее: перекрывали дороги машинами, строили баррикады, отбивали задержанных, запускали фейерверки в противников.

https://beztabu.net/novosti_t4952