Протесты в Беларуси: Лукашенко неожиданно нашел "украинский след"

Протесты в Беларуси: Лукашенко неожиданно нашел "украинский след"

Президент Беларуси Александр Лукашенко нашел иностранный след в антиправительственных протестах, охвативших всю страну.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

"По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят", - заявил глава государства.

По мнению Лукашенко, именно из-за рубежа и "идут команды" протестующим.

"В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих "майданутых", о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", - добавил Александр Лукашенко.

Что было ранее?

9 августа после выборов президента всю Беларусь охватили массовые протесты. В ответ власти стянули силовиков и применили против митингующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и травматическое оружие. В результате столкновений пострадали сотни человек, по крайней мере один из протестующих погиб, 3 тысячи были задержаны силовиками.

На следующий день протесты утихли, однако белорусская оппозиция пообещала продолжить борьбу за честные выборы в стране.