Протесты в Беларуси: Лукашенко неожиданно нашел "украинский след"
Президент Беларуси Александр Лукашенко нашел иностранный след в антиправительственных протестах, охвативших всю страну.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.
"По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят", - заявил глава государства.
По мнению Лукашенко, именно из-за рубежа и "идут команды" протестующим.
"В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих "майданутых", о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", - добавил Александр Лукашенко.
Что было ранее?
9 августа после выборов президента всю Беларусь охватили массовые протесты. В ответ власти стянули силовиков и применили против митингующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и травматическое оружие. В результате столкновений пострадали сотни человек, по крайней мере один из протестующих погиб, 3 тысячи были задержаны силовиками.
На следующий день протесты утихли, однако белорусская оппозиция пообещала продолжить борьбу за честные выборы в стране.