Милиция Беларуси обстреляла протестующих из боевого оружия, есть пострадавшие

Милиция Беларуси обстреляла протестующих из боевого оружия, есть пострадавшие

В Бресте в ночь на 12 августа белорусская милиция открыла огонь по протестующим из боевого оружия.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД РБ Ольга Чемоданова в Telegram.

"В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - говорится в сообщении.

Протесты в Беларуси, день третий: Как это было?

11 августа протесты в Беларуси перешли в новую фазу. Митингующие, стараясь не сливаться в толпу, организовались в мелкие группы и с помощью подручных средств продолжили сопротивление. На их действия последовал незамедлительный ответ: силовики таранили машины, заблокировавшие проезд, хватали и избивали случайных прохожих, противозаконно использовали кареты "скорой помощи".

По официальным данным, за медицинской помощью обратился 51 гражданин, еще около тысячи были задержаны силовиками.