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МВД Беларуси назвало количество задержанных за протесты

13:30
МВД Беларуси назвало количество задержанных за протесты - фото 1
МВД Беларуси назвало количество задержанных за протесты

МВД Беларуси озвучило количество задержанных граждан, принявших участие в протестах в ночь на 12 августа.

Протесты в Беларуси: МИД рассказал о пострадавших украинцах

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек. По информации Минздрава за медицинской помощью обратился 51 гражданин. В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

В общей сложности за три дня протестов было задержано около 6 тысяч человек. Как уточняет источник, "следственными органами по фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел".

Отметим, что …

Озвученное количество задержанных и пострадавших во время протестов в Беларуси может не соответствовать действительности.

Протесты в Беларуси, день третий: Как это было?

11 августа протесты в Беларуси перешли в новую фазу. Митингующие, стараясь не сливаться в толпу, организовались в мелкие группы и с помощью подручных средств продолжили сопротивление. На их действия последовал незамедлительный ответ: силовики таранили машины, заблокировавшие проезд, хватали и избивали случайных прохожих, противозаконно использовали кареты "скорой помощи".

 
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