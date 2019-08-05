"Протестуйте!": Филарет призвал к бунту против Епифания - ВИДЕО

"Протестуйте!": Филарет призвал к бунту против Епифания - ВИДЕО

Глава ликвидированной "УПЦ КП" Филарет (Денисенко) призвал к протесту против ПЦУ и митрополита Епифания.

Соответствующее воззвание опубликовано в фб-группе "За Украинскую Церковь".

"Я обращаюсь к вам. Я служил вам 53 года в соборе, не пропускал ни одной литургии, ни одного служения. Поэтому, я прошу вас – защитите в первую очередь Киевскую патриархию и защитите меня как патриарха... Обращайтесь к власти, протестуйте. Но протестовать нужно против Епифания, потому что все делается под его управлением", - заявил Филарет.

Отметим, что с юридической точки зрения УПЦ КП перестала существовать сразу же после объединительного Собора 15 декабря 2018 г. Позже Филарет заявил что при создании Единой Церкви существовала договоренность, согласно которой он должен был стать фактическим главой новой структуры. Однако его "обманули" и он счел необходимым созвать новый сход во Владимирском соборе.

Однако раскол не удался. На данный момент Филарет продолжает жаловаться на "захваты" ПЦУ храмов "УПЦ КП". Дело дошло даже до жалоб главе МВД Арсену Авакову и президенту Украины Владимиру Зеленскому.