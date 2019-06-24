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Филарет поплакался Авакову. На "репрессии" ПЦУ

08:54
Филарет поплакался Авакову. На "репрессии" ПЦУ - фото 1
Филарет поплакался Авакову. На "репрессии" ПЦУ

Пресс-служба "УПЦ КП" попросила Арсена Авакова расследовать "репрессии" ПЦУ.

Филарет попытался расколоть ПЦУ: что творится

Об этом говорится в сообщении организации.

"Обращаемся к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой защитить права и свободы верующих УПЦ КП, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство", - заявили в "УПЦ КП". И "обосновали", почему должна вмешаться полиция.

По словам сторонников "КП", люди Епифания "рейдерски захватили помещение Свято-Феодосиевского монастыря Киева, который имеет статус ставропигии и напрямую подчиняется Филарету" и изгнали архимандрита Андрея (Маруцака), принявшего участие в "соборе" 20 июня.

К тому же, заявляют в организации, "21 июня захвачено помещение Успенского храма на Пирогоще в Киеве, принадлежащего УПЦ КП".

Напомним, глава ПЦУ митрополит Епифаний прокомментировал слухи о возможном расколе новосозданной Церкви. Спойлер: его не существует.

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УПЦ КП ПЦУ Арсен Аваков Новости Украина
Украинская правда
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