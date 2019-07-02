Работа с КГБ не грех: Филарет вляпался в громкий скандал

Работа с КГБ не грех. Филарет вляпался в громкий скандал

Не успела Украина отойти от попытки Филарета расколоть ПЦУ, как иерарх вляпался в новый скандал. В интервью ZIK он заявил, что.....

"Сотрудничество с КГБ – не грех... Если Господь эту советскую безбожную власть допустил, то надо жить в условиях этой безбожной власти. Точно так же, как Господь допустил римскую языческую власть. Допустил? Которые не признавали истинного Бога и боролись с христианами и мучили их. А апостол Павел говорит: "Власть слушайте и выполняйте". Поэтому и мы, живя в условиях Советского Союза, выполняли законы советской власти. Но веру не продавали", - заявил экс-глава УПЦ КП.

Отметим, что в годы СССР, подобно покойному Сабодану и Кириллу Гундяеву, Филарет (он же Денисенко) усиленно сотрудничал с КГБ.

И немудрено! Во времена т.к. хрущевской "Оттепели", КГБ основательно почистил ряды МП, поставив вместо них своих людей.

На каждого из иерархов у чекистов была своя зацепка: кто-то был гомосексуалистом, кто-то имел гражданский брак, а кто-то редкостным карьеристом.

Пример Филарета особенно характерен. Наш герой был женат на гражданке ("сестре") Евгении Петровне Родионовой, с которой успел нажить несколько детей. Дама была с огоньком и активно вмешивалась в дела на тот момент украинского экзархата (УПЦ МП создана в 1990 – прим. ред.).По данным источников, на любые протесты Денисенко, она грозилась пустить его по миру.

В 1990 р. после смерти патриарха Пимена, Филарет был одним из кандидатов на престол. Если верить его противникам, он будто бы пытался заручиться поддержкой КГБ для вмешательства в выборы. Тот будто бы отказал, и победу одержал Алексей Ридигер (Алексий II).

Как видите, хорошего здесь мало. Филарету разумнее было бы помалкивать о некоторых страницах своей биографии, но "що маємо те маємо".

Интересно, что буквально на днях архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что на экс-главу УПЦ КП могут оказывать влияние помощники с "душком" Кремля. Подробности по ссылке.