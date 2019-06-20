Филарет попытался расколоть ПЦУ: что творится

Филарет попытался расколоть ПЦУ: что творится

В четверг, 20 июня, во Владимирском соборе состоялся самозванный «собор» с возобновлением «УПЦ КП». Все бы ничего, но как юрлицо организация перестала существовать еще в декабре 2018 г.

Самопровозглашенное сборище отменило постановление по созданию ПЦУ и принято новое, по воссозданию "УПЦ КП".

"Украинская православная церковь Киевского патриархата, зарегистрированная государственным органом и продолжает свое существование и деятельность на благо украинского народа и украинского государства", - сказано в документе.

Также постановление гласит, что "без условной ликвидации Киевского патриархата не могло быть объединительного собора Украинской церкви 15 декабря 2018 и предоставление Томоса об автокефалии".

Ликвидация же "УПЦ КП" названа обычной условностью.

Отметим, что Почетный патриарх Филарет неоднократно критиковал текст Томоса, заявляя, что украинскую Церковь ограничили в правах. По мнению иерарха, она должна быть независимой как от Москвы, так и от Константинополя.

Однако ПЦУ изначально была совершенно иного мнения.

"Объединительный собор почти единогласно (при одном голосе против) принял Устав ПЦУ, согласно которому ее возглавляет предстоятель, Митрополит Киевский и всея Украины… Каноническое право не предусматривает пребывание двух архиереев на одной и той же иерархической должности… Состоялись тайные выборы, по итогам которых (на должность предстоятеля – прим. ред) был избран митрополит Епифаний (Думенко). Все участники Собора признали подлинность этого избрания", - подчеркнула пресс-служба организации.

Примерно то же самое заявил и украинский Минкульт: УПЦ КП как юрлицо не существует.

Свое мнение по данному вопросу есть и у "виновника" Томоса – Константинопольского патриарха Варфоломея.

"Что касается Филарета, то его восстановили в епископском сане как бывшего митрополита Киевского. Так называемый Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал", - сказал, как отрезал, церковник.

И подчеркнул, что главой украинской Церкви является Епифаний.

"Теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность главного епископа Православной церкви Украины Его Высокопреосвященства Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы", - заявил Варфоломей.

В самой ПЦУ съезд Филарета называют фейковым и не имеющим никакой силы.