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Прокуроры завершили следствие по драке Ляшко с Герусом: виновному грозит 7 лет тюрьмы

Вчера, 23:00
Дело драчуна-Ляшко вскоре отправят в суд - фото 1
Дело драчуна-Ляшко вскоре отправят в суд

В пятницу, 3 января, сотрудники прокуратуры отрапортовали об окончании расследования уголовного дела о стычке вылетевшего из ВР Олега Ляшко с помогающим Игорю Коломойскому "слугой народа" Андреем Герусом. Лидера "Радикальной партии" могут приговорить к лишению свободы.

Сегодня в Бориспольской местной прокуратуре заявили о скором передаче дела о драке политиков в международном аэропорту "Борисполь" в суд.

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Как утверждают следователи, правоохранители установили, что в ноябре прошлого года Ляшко вместе со своим знакомым "нанес телесные повреждения народному депутату Украины IX созыва" в зале официальных делегаций.

Инцидент прокуроры связали с государственной деятельностью Геруса.

- По результатам предварительного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве собранные доказательства признаны достаточными для составления обвинительного акта, и, в соответствии с требованиями статьи 290 УПК Украины, сторонам предоставлена ​​возможность ознако мыться с материалами уголовного производства, - отметили в ведомстве.

В случае доказательств вины Ляшко в суде, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, 6 ноября радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. Позже по факту ЧП полиция открыла дело.

18 ноября прокуратура вручила подозрение Олегу Ляшко (часть вторая статьи 346 УК - "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля") и попросила суд арестовать политика. Главрадикал действиями прокуратуры возмутился и призвал правоохранителей открыть дело на Андрея Геруса.

19 ноября Бориспольский суд постановил отдать Олега Ляшко на поруки Виктории Сюмар ("Европейская солидарность") и Михаила Волынца ("Батькивщина").

В свою очередь сторона обвинения пообещала подать апелляцию.

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