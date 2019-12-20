Прокурора, который подписал подозрения по делу Шеремета, увольняют из ГПУ

Александр Лукашенко потеряет должность в ГПУ

Александр Лукашенко, который может считаться соавтором текста подозрения Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко об «увлечении националистическими идеями и величием арийской расы», будет изгнан из генеральной прокуратуры.

Как написала на своей странице в Twitter экс-нардеп Наталья Веселова, правоохранитель не прошёл переаттестацию в рамках реформы прокуратуры. Провалился он даже с учетом того, что аттестацию переносили для ментовского праздника Авакова.

Так, в день обысков у Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, которых обвиняют в убийстве Павла Шеремета, Лукашенко должен был принимать участие в - собеседовании с руководством ГПУ. Но поскольку без подписавшего текст подозрения прокурора устроенное лидерами МВД шоу могло не состояться, финал аттестации перенесли на четверг, 19 декабря.

А уже вчера выяснилось, что прокурор, который занимал должность начальника отдела надзора за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины, не соответствует требованиям для занимаемой должности.

Захопившись ультранаціоналістичними ідеями та культивуючи велич арійської раси, прокурор Лукашенко не пройшов атестацію.

Він повинен був проходити 3-й етап атестації 11.12.2019,однак тоді перевірку перенесли через затримання Антоненка, Кузьменко та Дугарь. #справа_юлії_кузьменко pic.twitter.com/riaOqbiQGz — Veselova Nataliia (@VeselovaNatalca) December 19, 2019

О самом Лукашенко известно не многое. Он может по праву считаться не бедным человеком, имея несколько домов и земельных участков в Киеве и области. Большая часть недвижимости записана на жену пока ещё прокурора. В органах он работал с 2003 года.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.