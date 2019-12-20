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Прокурора, который подписал подозрения по делу Шеремета, увольняют из ГПУ

09:00
Александр Лукашенко потеряет должность в ГПУ - фото 1
Александр Лукашенко потеряет должность в ГПУ

Александр Лукашенко, который может считаться соавтором текста подозрения Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко об «увлечении националистическими идеями и величием арийской расы», будет изгнан из генеральной прокуратуры.

Как написала на своей странице в Twitter экс-нардеп Наталья Веселова, правоохранитель не прошёл переаттестацию в рамках реформы прокуратуры. Провалился он даже с учетом того, что аттестацию переносили для ментовского праздника Авакова.

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Так, в день обысков у Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, которых обвиняют в убийстве Павла Шеремета, Лукашенко должен был принимать участие в - собеседовании с руководством ГПУ. Но поскольку без подписавшего текст подозрения прокурора устроенное лидерами МВД шоу могло не состояться, финал аттестации перенесли на четверг, 19 декабря.

А уже вчера выяснилось, что прокурор, который занимал должность начальника отдела надзора за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины, не соответствует требованиям для занимаемой должности.

О самом Лукашенко известно не многое. Он может по праву считаться не бедным человеком, имея несколько домов и земельных участков в Киеве и области. Большая часть недвижимости записана на жену пока ещё прокурора. В органах он работал с 2003 года.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.

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Убийство Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster) ГПУ увольнение Арсен Аваков Новости Украина
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