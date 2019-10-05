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"Продать машины Дубинского": Арахамия сделал предложение

13:30
Продать машины Дубинского: Арахамия сделал предложение - фото 1
Продать машины Дубинского: Арахамия сделал предложение

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский поссорился с главой своей фракции Давидом Арахамией. Во всем "виновен" МВФ.

Дубинский получает больше Порошенко - ФОТОФАКТ
https://beztabu.net/novosti_t4952
Дубинский получает больше Порошенко - ФОТОФАКТ

Об этом экс-журналист написал в Facebook.

Раскритиковав переговоры с фондом, Дубинский обозвал свою же партию "Слугами МВФ".

'Продать машины Дубинского': Арахамия сделал предложение - фото 189083

Немного погодя блогер снова упомнил МВФ в связи с простоем в расследовании дела Валерии Гонтаревой.

"Если это прямое указание МВФ - надо так и сказать, официально. Чтобы Слуги народа знали, что в парламенте им остаётся только др0чить. Если МВФ, конечно, не против", - отметил экс-журналист.

'Продать машины Дубинского': Арахамия сделал предложение - фото 189084

Главе фракции "СН" Давиду Арахамии эти слова пришлись не по душе и он предложил продать все автомобили блогера. В свою очередь Дубинский тоже обиделся и сослался на "низкий уровень интеллектуальной дискуссии".

'Продать машины Дубинского': Арахамия сделал предложение - фото 189085

И лишь потом "ответил", готов ли продать авто.

'Продать машины Дубинского': Арахамия сделал предложение - фото 189091
Напомним, что пока Арахамия и Дубинский спорят о "прогибах" под МВФ, премьер Алексей Гончарук якобы собирается вернуть в Кабмин Арсения Яценюка.
Причиной назначения политика будто бы является необходимость его участия в "сложных переговорах" с МВФ. Арсений Петрович, обладающий большими связями на Западе, может сослужить немалую службу правительству Гончарука.
https://beztabu.net/novosti_t4952
По мнению протеже политика, Арсений Петрович, обладающий большими связями на Западе, может сослужить немалую службу правительству в переговорах с фондом.
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МВФ Александр Дубинский Давид Арахамия Партия Слуга народа Новости Украина
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