Коломойский "засудит" Гонтареву. Известно за что
Украинский олигарх Игорь Коломойский подаст в суд на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву. За "клевету".
Об этом бизнесмен заявил в интервью Lb.ua.
"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - сказал Коломойский.
И добавил, что дело о клевете будут вести именно украинские суды.
"Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах бегать буду", – подчеркнул олигарх.
Отметим, что 17 сентября был подожжен загородный дом Валерии Гонтаревой. Экс-чиновница поспешила во всем обвинить Игоря Коломойского.
Впрочем, о явной или мнимой угрозе с его стороны она заявляла и ранее, однако бизнесмен подавать в суд тогда не спешил. Хотя определнные планы на нее у него все же имелись.
Как и у нашего следствия. Напомним, что правоохранительные органы подозревают Валерию Гонтареву в пособничестве Сергею Курченко. В связи с этим ее уже неоднократно вызывали на допрос. Однако экс-чиновница все обвинения отрицает и предпочитает оставаться в туманном Лондоне.
Напомним, Гончарук "заступился" за Коломойского. Что произошло?