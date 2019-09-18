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Коломойский "засудит" Гонтареву. Известно за что

16:20
Коломойский "засудит" Гонтареву. Известно за что - фото 1
Коломойский "засудит" Гонтареву. Известно за что

Украинский олигарх Игорь Коломойский подаст в суд на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву. За "клевету".

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Об этом бизнесмен заявил в интервью Lb.ua.

"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - сказал Коломойский.

И добавил, что дело о клевете будут вести именно украинские суды.

"Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах бегать буду", – подчеркнул олигарх.

Отметим, что 17 сентября был подожжен загородный дом Валерии Гонтаревой. Экс-чиновница поспешила во всем обвинить Игоря Коломойского.

Впрочем, о явной или мнимой угрозе с его стороны она заявляла и ранее, однако бизнесмен подавать в суд тогда не спешил. Хотя определнные планы на нее у него все же имелись.

Как и у нашего следствия. Напомним, что правоохранительные органы подозревают Валерию Гонтареву в пособничестве Сергею Курченко. В связи с этим ее уже неоднократно вызывали на допрос. Однако экс-чиновница все обвинения отрицает и предпочитает оставаться в туманном Лондоне.

Напомним, Гончарук "заступился" за Коломойского. Что произошло?

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Игорь Коломойский Валерия Гонтарева суд Новости Украина
Lb.ua
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