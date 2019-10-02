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Яценюк вернется в Кабмин. Но это не точно

14:11
Яценюк вернется в Кабмин. Но это не точно - фото 1
Яценюк вернется в Кабмин. Но это не точно

Экс-глава Кабмина Арсений Яценюк может войти в правительство Алексея Гончарука.

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Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на инсайды.

По данным источника, Арсений Яценюк является вероятным кандидатом на пост первого вице-премьера. Причиной назначения политика будто бы является необходимость его участия в "сложных переговорах" с МВФ. Арсений Петрович, обладающий большими связями на Западе, может сослужить немалую службу правительству Гончарука.

Кроме того, заявляет инсайд, назначение Яценюка лоббируют глава МВД Арсен Аваков и украинский олигарх Виктор Пинчук.

Напомним, что Арсений Яценюк возглавлял Кабмин в 2014-2016 гг. После отставки он практически сошел с политической сцены страны.

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