Притула идет в Раду. Но есть одно "но" - ВИДЕО

Притула идет в Раду. Но есть одно "но"

Шоумен Сергей Притула собрался в политику со Святославом Вакарчуком. Но есть один нюанс.

Оля Полякова идет в политику. Со своей ПОПой – ВИДЕО

https://beztabu.net/novosti_t4952

Об этом певец заявил в Facebook.

"Я баллотируюсь в парламент по списку партии "Голос", - начал он.

И тут же продолжил.

"Если бы мне нравилось все, что происходит в украинской политике в последнее время, а сейчас и подавно, я бы, пожалуй, этого не делал. Выходить из собственной зоны комфорта - это не очень приятно, но я хотел бы быть полезным этой стране и ее людям. И имея определенный кредит доверия от вас, я думаю, что я могу на это решиться".

Однако есть одно "но".

"Для того, чтобы я попал в парламент, партия должна набрать чуть более 10%. Это мое с вами соглашение. Я не против, я за, но это значит, что все вы, кто говорил мне "иди", должны не полениться, а прийти на участок и проголосовать. Если вы это сделаете, то поверьте, за меня вам в парламенте стыдно не будет", - резюмировал певец.

Отметим, что Вакарчук предлагал Притуле войти в первую десятку партийного списка, но тот предпочел 30-е место. Что ж, с таким раскладом у шоумена гораздо меньше шансов попасть в парламент. Согласно последним соцопросам, "Голос" едва-едва проходит в парламент.

Отметим, что не только Полякова может вскоре пополнить ряды политиков. Намедни музыкант Виктор Павлик принял заманчивое предложение от партии "Стабильность"....идти в депутаты. Однако музыкант все же не спешит пока становиться политиком, взвешивая все "за" и "против". "Я не сказал "против" и "за" не сказал", - заявил певец. А пока Павлик думает, Квартал 95 действует. Нет, мы не о Зеленском сейчас говорим. Речь идет о Юрие Корявченкове (Юзике) из Квартала 95 и нескольких актерах Лиги смеха. Каких именно – пока что неизвестно. "Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге ", - отметил по этому поводу член Команды Зе Александр Корниенко. И не удивительно! Это город является родиной многих из членов "Квартал 95". Интересно, куда подтянутся остальные комики? Вскоре шутка о Лысом в политике может стать реальностью.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Отметим, что не только Притула может вскоре пополнить ряды политиков.

Намедни музыкант Виктор Павлик принял заманчивое предложение от партии "Стабильность"....идти в депутаты.

Однако музыкант все же не спешит пока становиться политиком, взвешивая все "за" и "против".

"Я не сказал "против" и "за" не сказал", - заявил певец.

А пока Павлик думает, Квартал 95 действует. Нет, мы не о Зеленском сейчас говорим.

Речь идет о Юрие Корявченкове (Юзике) из Квартала 95 и нескольких актерах Лиги смеха. Каких именно – пока что неизвестно.

"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге ", - отметил по этому поводу член Команды Зе Александр Корниенко.

И не удивительно! Это город является родиной многих из членов "Квартал 95". Интересно, куда подтянутся остальные комики? Вскоре шутка о Лысом в политике может стать реальностью.