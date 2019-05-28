Виктор Павлик идет в Раду?: сделано заявление
После феерической победы Зеленского многие звезды шоу-бизнеса всерьез начали подумывать о политическом будущем. Певец Святослав Вакарчук уже создал свою партию. А что там остальные?
А остальные тоже видать не дремлют. Намедни музыкант Виктор Павлик принял заманчивое предложение от партии "Стабильность"....идти в депутаты.
Однако музыкант все же не спешит пока становиться политиком, взвешивая все "за" и "против".
"Я не сказал "против" и "за" не сказал", - заявил певец.
А пока Павлик думает, Квартал 95 действует. Нет, мы не о Зеленском сейчас говорим.
Речь идет о Юрие Корявченкове (Юзике) из Квартала 95 и нескольких актерах Лиги смеха. Каких именно – пока что неизвестно.
"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге ", - отметил по этому поводу член Команды Зе Александр Корниенко.
И не удивительно! Это город является родиной многих из членов "Квартал 95". Интересно, куда подтянутся остальные комики? Вскоре шутка о Лысом в политике может стать реальностью.