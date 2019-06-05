Выборы в Раду: как это будет

Выборы в Раду: как это будет

21 июля состоятся довыборы в Раду. Социологи провели очередной опрос и установили, кто же победит.

По данным соцгруппы "Рейтиг", лидирует по-прежнему "Слуга народа". Более того, за прошедшую неделю популярность политсилы возросла на несколько процентов и составляет на данный момент 48,2 % от общего числа голосов.

А на втором месте "За життя". Регионалы получают 10, 7%, партия Порошенко, она же "Европейская солидарность", одерживает 7,8%, Батьківщина – 6,9 %.

Своего избирателя получит и "Голос" Вакарчука (5,6%). А вот "Сила и честь" уже не проходит. Партия Смешко набирает всего 4,3 %

Напомним, согласно соцопросам по крайней мере половина украинцев довольна работой Зеленского. 23% полностью удовлетворены президентом, 27 % - скорее удовлетворены, а 39 % так и не смогли еще оценить работу гаранта. "Скорее не удовлетворены" и вовсе "не удовлетворены" 5 и 6 % соответственно.

Для сравнения, работу Порошенко оценили намного ниже. Работой экс-президента недоволен 81 % населения.

Но настоящим лидером антипатий является Верховная Рада Украины. Ее работу не оценил 91 процент украинцев.