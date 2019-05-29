Оля Полякова идет в политику. Со своей ПОПой – ВИДЕО

Оля Полякова идет в Раду. Со своей ПОПой – ВИДЕО

Украинская певица Оля Полякова, окрыленная успехами Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука, также собралась покорить политический Олимп.

Соответствующее заявление она опубликовала в Facebook.

"Я сегодня объявила, что собираю первую украинскую женскую партию. Я ее лидер Оля Полякова" ,- сказала певица.

И добавила, что пока не знает как назвать свою политсилу. Один из вариантов – ПОПА.

"Женщины очень воодушевлены, толпами хотят участвовать в нашей партии. Нам надо определиться с названием нашей партии. Есть такие прикольные названия как "Партия Оли Поляковой" - то есть ПОПА, можно добавить "красивая ПОПА" Оли Поляковой. Но если туда засунуть слово женская, то выйдет слово "ЖОПА", - пошутила певица.

Отметим, что не только Полякова может вскоре пополнить ряды политиков.

Намедни музыкант Виктор Павлик принял заманчивое предложение от партии "Стабильность"....идти в депутаты.

Однако музыкант все же не спешит пока становиться политиком, взвешивая все "за" и "против".

"Я не сказал "против" и "за" не сказал", - заявил певец.

А пока Павлик думает, Квартал 95 действует. Нет, мы не о Зеленском сейчас говорим.

Речь идет о Юрие Корявченкове (Юзике) из Квартала 95 и нескольких актерах Лиги смеха. Каких именно – пока что неизвестно.

"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге ", - отметил по этому поводу член Команды Зе Александр Корниенко.

И не удивительно! Это город является родиной многих из членов "Квартал 95". Интересно, куда подтянутся остальные комики? Вскоре шутка о Лысом в политике может стать реальностью.