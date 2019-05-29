Оля Полякова идет в политику. Со своей ПОПой – ВИДЕО
Украинская певица Оля Полякова, окрыленная успехами Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука, также собралась покорить политический Олимп.
Соответствующее заявление она опубликовала в Facebook.
"Я сегодня объявила, что собираю первую украинскую женскую партию. Я ее лидер Оля Полякова" ,- сказала певица.
И добавила, что пока не знает как назвать свою политсилу. Один из вариантов – ПОПА.
"Женщины очень воодушевлены, толпами хотят участвовать в нашей партии. Нам надо определиться с названием нашей партии. Есть такие прикольные названия как "Партия Оли Поляковой" - то есть ПОПА, можно добавить "красивая ПОПА" Оли Поляковой. Но если туда засунуть слово женская, то выйдет слово "ЖОПА", - пошутила певица.
Отметим, что не только Полякова может вскоре пополнить ряды политиков.
Намедни музыкант Виктор Павлик принял заманчивое предложение от партии "Стабильность"....идти в депутаты.
Однако музыкант все же не спешит пока становиться политиком, взвешивая все "за" и "против".
"Я не сказал "против" и "за" не сказал", - заявил певец.
А пока Павлик думает, Квартал 95 действует. Нет, мы не о Зеленском сейчас говорим.
Речь идет о Юрие Корявченкове (Юзике) из Квартала 95 и нескольких актерах Лиги смеха. Каких именно – пока что неизвестно.
"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге ", - отметил по этому поводу член Команды Зе Александр Корниенко.
И не удивительно! Это город является родиной многих из членов "Квартал 95". Интересно, куда подтянутся остальные комики? Вскоре шутка о Лысом в политике может стать реальностью.