Владимир Зеленский Тереза Мэй Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Квартал 95 идет в Раду: кто станет депутатом

18:00
Квартал 95 идет на выборы в Раду - заявление - фото 1
Квартал 95 идет на выборы в Раду - заявление

Член команды Зе Александр Корниенко заявил о том, что актеры "Квартал 95 "и "Лига смеха" будут баллотироваться в Раду.

Они возглавят "Слугу народа": кто все эти люди

Речь идет о Юрие Корявченкове (Юзике) из Квартала 95 и нескольких актерах Лиги смеха. Каких именно – Корниенко не сообщил.

"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге ", - отметил глава избирательного штаба.

И не удивительно! Это город является родиной многих из членов "Квартал 95". Интересно, куда подтянутся остальные комики? Вскоре шутка о Лысом в политике может стать реальностью.

Напомним, в субботу, 25 мая, президент Украины Владимир Зеленский решил тряхнуть недавней стариной и посетить Лигу Смеха. Об этом сообщают интернет-пользователи в Facebook.

Владимир Зеленский появился на сцене, когда одна из команд исполняла песню, но всю идиллию нарушил Евгений Кошевой – комик отобрал у президента микрофон.

Тот притворно возмутился и спустился в зал смотреть шоу вместе с женой.

Напомним, впервые в истории шоу "Вечерний квартал" прошло без участия Владимира Зеленского. Теперь "главным" заправилой станет Евгений Кошевой.

Сьемки нового выпуска шоу прошли в мае на территории Турции. СМИ уже известны некоторые подробности спектакля.

Все будет выглядеть следующим образом: на сцену выйдут участники коллектива, после чего Кошевой усядется на трон и издаст свой первый указ.

"Теперь я отпускаю волосы, а вы все бреете головы", - скажет шоумен.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
95 квартал Лига Смеха довыборы в Раду Новости Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Скандальный мост Кличко треснул. ОПЯТЬ – ВИДЕО - фото 1
Скандальный мост Кличко треснул. ОПЯТЬ – ВИДЕО
17:00
Они возглавят "Слугу народа": кто эти люди - фото 1
Они возглавят "Слугу народа": кто все эти люди
14:00
В Одесской колонии вспыхнул бунт. Зеки бегут на волю - фото 1
В Одесской колонии вспыхнул бунт. Зеки строят баррикады – ФОТО, ВИДЕО
13:07
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...