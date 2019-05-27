Квартал 95 идет в Раду: кто станет депутатом

Квартал 95 идет на выборы в Раду - заявление

Член команды Зе Александр Корниенко заявил о том, что актеры "Квартал 95 "и "Лига смеха" будут баллотироваться в Раду.

Речь идет о Юрие Корявченкове (Юзике) из Квартала 95 и нескольких актерах Лиги смеха. Каких именно – Корниенко не сообщил.

"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге ", - отметил глава избирательного штаба.

И не удивительно! Это город является родиной многих из членов "Квартал 95". Интересно, куда подтянутся остальные комики? Вскоре шутка о Лысом в политике может стать реальностью.

Напомним, в субботу, 25 мая, президент Украины Владимир Зеленский решил тряхнуть недавней стариной и посетить Лигу Смеха. Об этом сообщают интернет-пользователи в Facebook.

Владимир Зеленский появился на сцене, когда одна из команд исполняла песню, но всю идиллию нарушил Евгений Кошевой – комик отобрал у президента микрофон.

Тот притворно возмутился и спустился в зал смотреть шоу вместе с женой.

Напомним, впервые в истории шоу "Вечерний квартал" прошло без участия Владимира Зеленского. Теперь "главным" заправилой станет Евгений Кошевой.

Сьемки нового выпуска шоу прошли в мае на территории Турции. СМИ уже известны некоторые подробности спектакля.

Все будет выглядеть следующим образом: на сцену выйдут участники коллектива, после чего Кошевой усядется на трон и издаст свой первый указ.

"Теперь я отпускаю волосы, а вы все бреете головы", - скажет шоумен.