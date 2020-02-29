Пристайко готов подать в отставку – заявление

Пристайко готов подать в отставку – заявление

Глава МИД Украины Вадим Пристайко готов подать в отставку.

Об этом он заявил в интервью каналу "Украина 24".

"Прямолинейно если спросить, готов ли я к отставке, да, готов. Я был готов с самого начала. Я был послом в НАТО, когда президент предложил стать министром иностранных дел. Я понимаю, насколько часто меняются министры. Готовность есть всегда", - сказал дипломат.

Что касается своей вероятной замены, Пристайко решил не называть имен, подчеркнув лишь, что последнее слово всегда остается за президентом. Но есть один нюанс: последний находится под сильным влиянием главы ОПУ Андрея Ермака, чьей вотчиной всегда была международная политика.

Не из-за него ли Пристайко подаст в отставку? Как известно, между двумя политиками существует определенная напряженность из-за разных подходов ведения дипломатии. Глава МИД кратко разъяснил свой взгляд на эту проблему.

"Я думаю, что сейчас Андрей Ермак, который занялся Офисом президента, получил значительно больше задач, чем у него было до этого. У него сейчас значительно уменьшилась возможность заниматься внешней политикой (из-за новой должности— при. ред). Я не считаю сейчас, что условно Ермак "пасется на моем поле". У нас есть достаточно чем заниматься каждому", - отметил Вадим Пристайко.

Напомним, Пристайко назвал "замену" Минским соглашениям.