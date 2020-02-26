Пристайко заявил о подготовке плана "Б" по Донбассу

Пристайко признался, что плана "Б" по Донбассу у властей до сих пор нет

Как выяснилось в среду, 26 февраля, после нескольких месяцев откровенно провальной политики Зе команды по примирению с нежелающими останавливать войну оккупантами, у официального Киева совершенно не готов запасной план действий.

Это следует из сегодняшнего заявления министра иностранных дел Вадима Пристайко, который заявил о начале подготовки плана "Б".

По словам главы МИД, над выполнением идеи изменения курса Зеленского работает команда, "в которую входят не только представители внешней политики, но и представители безопасности и обороны".

- Ранее говорили о том, что Донбассе планируют построить стену, если не удастся реализовать намерение Зеленского за год завершить войну. Но наш план "Б" заключается не только в построении стены высотой 6 метров. Речь идет об изменениях, которые отличаются от минского процесса и, в частности, о миротворческой миссии, которую не включали в переговоры в Минске, - отметил Пристайко. - Мы, очевидно, понимаем, что минские договоренности остановились в том состоянии, в котором сейчас есть, и не дают прогресса, которого мы от них ожидаем.

Как известно, появление плана "Б" анонсировал Владимир Зеленский еще в конце декабря прошлого года, после утверждения Советом нацбезопасности и обороны пяти вариантов реинтеграции Донбасса.

Тем не менее, даже после одностороннего отступления сил ООС на трех участках на фронте, после которых террористы и захватили оставленные ВСУ позиции, и продолжили активные обстрелы, президент от своей политики замирения агрессора не отказался.

Почему Зеленский считает, что постоянно нарушающий все договоренности Путин вдруг возьмет и откажется от имперского проекта по возвращению нашей страны в собственную орбиту, понять невозможно, ведь русские не просто ни на секунду не останавливали свою агрессию, но и постоянно ее усиливают.