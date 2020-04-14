В Чернобыле сгорели 30 % туробьектов: Раскрыты детали

В Чернобыле сгорели 30 % туробьектов: Раскрыты детали

В результате длительных пожаров в Чернобыльской зоне сгорели 30 % туристических объектов.

Об этом заявил глава турагенции "Чернобыль тур" Ярослав Емельяненко.

"Более 30% туристических локаций потеряны полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха ... Потеряно весьма много сел полесских ... Потеряны даже некоторые металлические локации", - заявил директора и рассказал о планах на будущее.

"Будем сейчас разговаривать с администрацией. Часть локаций, вероятно, будем как-то пытаться восстановить, возможно даже с использованием даже современных технологий, как добавленная реальность. Потому что мы должны показать людям, приезжающим, по крайней мере, что здесь было", - добавил Ярослав Емельяненко.

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелся лес. Спасатели ГСЧС подняли авиацию для тушения пожара. По уверению пожарных, ситуация по локализации огня являлась полностью контролируемоей, радиационный фон не превышал допустимой нормы.

14 апреля пожары прекратились.