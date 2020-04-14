Пандемия коронавируса Карантин в Украине Пожар в Чернобыле Владимир Зеленский война на Донбассе

В Чернобыле сгорели 30 % туробьектов: Раскрыты детали

19:40
В Чернобыле сгорели 30 % туробьектов: Раскрыты детали - фото 1
В Чернобыле сгорели 30 % туробьектов: Раскрыты детали

В результате длительных пожаров в Чернобыльской зоне сгорели 30 % туристических объектов.

Под Чернобылем горит лес, в небо поднялась авиация

Об этом заявил глава турагенции "Чернобыль тур" Ярослав Емельяненко.

"Более 30% туристических локаций потеряны полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха ... Потеряно весьма много сел полесских ... Потеряны даже некоторые металлические локации", - заявил директора и рассказал о планах на будущее.

"Будем сейчас разговаривать с администрацией. Часть локаций, вероятно, будем как-то пытаться восстановить, возможно даже с использованием даже современных технологий, как добавленная реальность. Потому что мы должны показать людям, приезжающим, по крайней мере, что здесь было", - добавил Ярослав Емельяненко.

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелся лес. Спасатели ГСЧС подняли авиацию для тушения пожара. По уверению пожарных, ситуация по локализации огня являлась полностью контролируемоей, радиационный фон не превышал допустимой нормы.

14 апреля пожары прекратились.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Чернобыль пожар ГСЧС Новости Украина
Громадське
powered by lun.ua
Другое на тему
Ситуация стабилизируется: Зеленский отчитался о коронавирусе - фото 1
Ситуация стабилизируется: Зеленский отчитался о коронавирусе
20:58
СБУ "повязала" своего генерала: Он шпионил на Россию - фото 1
СБУ "повязала" своего генерала: Он шпионил на Россию
17:40
Мэру Одессы Труханову вручили очередное подозрение – САП - фото 1
Мэру Одессы Труханову вручили очередное подозрение – САП
17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00