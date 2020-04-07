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В Чернобыльской зоне все еще бушуют пожары – ГСЧС

10:40
В Чернобыльской зоне все еще бушуют пожары – ГСЧС - фото 1
В Чернобыльской зоне все еще бушуют пожары – ГСЧС

В Чернобыльской зоне уже несколько дней бушуют пожары. Спасатели продолжают борьбу с огнем.

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Об этом заявила пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 на территории Котовского лесничества Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и с. Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га", - говорится в сообщении.

Как уточняют в ГСЧС, ситуация по локализации огня полностью контролируемая, радиационный фон не превышает допустимой нормы.

К тушению пожара привлечены 120 человек и 29 единиц техники, в том числе один вертолет Ми-8, которым 6 апреля совершено 19 сбросов - 38 т. воды. На данный момент вертолеты ГСЧС проводят воздушную разведку.

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелся лес. Спасатели ГСЧС подняли авиацию для тушения пожара.

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пожар ГСЧС Чернобыль Новости Украина
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