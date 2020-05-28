Пожар в Одесском колледже: Суд отпустил "подозреваемого" Хаецкого

Пожар в Одесском колледже: Суд отпустил подозреваемого

В четверг, 28 мая, апелляционный суд отпустил на поруки Андрея Хаецкого, подозреваемого в возникновении пожара в Одесском колледже экономики.

Об этом сообщает "Громадське".

По данным СМИ, мужчина был взят на поруки депутатами Сергеем Калебошиным и Анатолием Урбанским. Решение суда обжалованию не подлежит.

Андрей Хаецкий

Что было ранее?

4 декабря 2019 г. в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Несмотря на эвакуацию, без жертв не обошлось: погибли 16 человек. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей. 8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии. 10 декабря работники ГСЧС начали обрушать здание колледжа.

В мае 2020 г. полиция объявила подозреваемым в пожаре Андрея Хаецкого - писателя и бывшего замдиректора колледжа. Позже мужчина был арестован, хотя на момент ЧП он уже давно не состоял в штате учебного заведения.

Активісти та діячі культури провели під будівлею МВС акцію «Свободу Андрію Хаєцькому».



Хаєцький — колишній співробітник Одеського коледжу, де у пожежі загинули 16 людей. Його відправили у СІЗО без права на заставу. Він єдиний підозрюваний у справі pic.twitter.com/paMmp8g5L5 — hromadske (@HromadskeUA) May 28, 2020

Из-за абсурдности обвинений под зданием МВД прошел митинг общественных активистов в защиту писателя.