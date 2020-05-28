Владимир Зеленский Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке война на Донбассе Досье

Пожар в Одесском колледже: Суд отпустил "подозреваемого" Хаецкого

15:39
Пожар в Одесском колледже: Суд отпустил подозреваемого - фото 1
Пожар в Одесском колледже: Суд отпустил подозреваемого

В четверг, 28 мая, апелляционный суд отпустил на поруки Андрея Хаецкого, подозреваемого в возникновении пожара в Одесском колледже экономики.

В Одесском колледже снова разбушевалось пламя: Он сгорел полгода назад

Об этом сообщает "Громадське".

По данным СМИ, мужчина был взят на поруки депутатами Сергеем Калебошиным и Анатолием Урбанским. Решение суда обжалованию не подлежит.

Пожар в Одесском колледже: Суд отпустил 'подозреваемого' Хаецкого - фото 200690

Андрей Хаецкий

Что было ранее?

4 декабря 2019 г. в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Несмотря на эвакуацию, без жертв не обошлось: погибли 16 человек. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей. 8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии. 10 декабря работники ГСЧС начали обрушать здание колледжа.

В мае 2020 г. полиция объявила подозреваемым в пожаре Андрея Хаецкого - писателя и бывшего замдиректора колледжа. Позже мужчина был арестован, хотя на момент ЧП он уже давно не состоял в штате учебного заведения.

Из-за абсурдности обвинений под зданием МВД прошел митинг общественных активистов в защиту писателя.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пожар в Одессе Национальная полиция суд Новости Украина
Громадське
powered by lun.ua
Другое на тему
Германия попросила Онищенко уехать из страны: Раскрыты детали - фото 1
Германия попросила Онищенко уехать из страны: Раскрыты детали
18:00
Forbes назвал самого богатого украинца: Кто же он? - фото 1
Forbes назвал самого богатого украинца: Кто же он?
16:30
Русские собираются продолжать войны для шантажа всего мира - фото 1
Русские отказались от глобального перемирия без снятия с них санкций
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29