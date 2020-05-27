Пожар в Одесском колледже: мусора нашли невиновного и упекли его за решетку

Мусора решили сделать стрелочником одесского поэта и общественника

Аваковско-мусорской беспредел набирает обороты с каждым днем. Насильники и убийцы в погонах все чаще "раскрывают" резонансные уголовные дела путем выбора совершенно непричастных к ним людей. При поддержке прокуроров и судей ни в чем не виновные граждане в итоге отправляются в неволю.

Так, по принципу обвинения Николая Новикова в деле Гандзюк, Антоненко, Кузьменко и Дугарь в производстве о смерти Шеремета, действовали мусора и в Одессе, где на них висело расследование пожара в историческом доме Асвадурова.

На днях нелюди в погонах объявили подозреваемым в нарушении правил пожарной безопасности местного поэта, писателя и бывшего замдиректора колледжа Андрея Хаецкого. Только вот молодой человек даже приблизительно не может отвечать за гибель 16 человек. Поскольку он, во-первых, в жизни не был ответственным за пожарную безопасность. Во-вторых, уволился из учреждения за как минимум две недели до возгорания.

Все обязанности замдиректра он передал другим преподавателям, но отрабатывал две недели. 4 декабря, в момент возникновения пожара, мужчина уже не был в штате учебного заведения.

Тем не менее, следователи задним числом объявили Хаецкого "скрывающимся от правоохранительных органов" и "объявленным в розыск". При отсутствии данных об этом на сайте МВД. Более того, все это время мужчина работал официально, так что найти его не было сложно.

В общем, аваковске псы нашли стрелочника, схватили его и уже добились решения судей о содержании невиновного человека под стражей.

Хаецкому грозит до восьми лет тюрьмы.

В соцсетях в поддержку брошенного в СИЗО молодого человека высказались многие уважаемые в Одессе активисты и патриоты.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Адекватную эвакуацию никто не проводил, из-за чего без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Причиной ЧП полицейские называют возгорание удлиннителя в кабинете руководителя отдела колледжа. Как оказалось, женщина увидела дым, но ничего не предприняла, а закрыла дверь кабинета и ушла искать директора.