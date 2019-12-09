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Василий Бондаренко
Колумнист Без Табу

Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже

12:21
Мероприятие для галочки - фото 1
Мероприятие для галочки

Страшная трагедия в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вновь провела водораздел между темной и светлой силой. Вновь вскрыла в людях доброе и дурное. Специальный корреспондент Без Табу смотрит на разрушительный пожар под своим углом.

Когда вы будете читать этот материал, официальное количество погибших в результате разрушительного пожара в Одессе будет больше 10 (по состоянию на утро понедельника – уже 12). Столько их было в ночь с воскресенья на понедельник. Поисково-аварийная ситуация продолжается до сих пор. Еще даже не всё дотлело. Под обломками остаются тела студентов колледжа.

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Спустя пять дней общая картина, позволяющая сделать первые серьезные выводы, начинает прорисовываться. Уже можно начинать выдавать ордена позора и выписывать грамоты профнепригодности.

Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже - фото 192500

Пожар в колледже унес 12 жизней

Вечером в воскресенье вашему автору должен был помочь это сделать премьер-министр (премьер-”костюм-тройка”, премьер - кружка) Алексей Гончарук. Но такой помощник хуже откровенного неприятеля. Отношение Гончарука к новой одесской трагедии вышло на деле наплевательским. Он 10 минут потратил на ознакомление с местом происшествия - кстати, поисковые работы приостановили, пока ждали высоких гостей. Еще 30 минут за закрытой дверью в обладминистрации искал кого бы назначить виновным, а еще 10 минут рассказывал об этом прессе. Время поджимало - премьеру нужно было в 19:30 быть в вечернем эфире 1+1. Кого же определил в крайние второй человек в стране?

Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже - фото 192501

Старинное здание выгорело дотла

Позиция Гончарука не то, чтобы шокировала - некомпетентность для нвоой «молодой команды» отнюдь не что-то из ряда вона. Но до такой степени...

Первым глава правительства предложил заняться начальником департамента образования Одесской ОГА Александром Лончаком. Но дело в том, что колледж никаким боком не относился ни к облсовету. ни к ОГА, ни к мэрии. Это был объект полностью под юрисдикцией министерства образования, а точнее - отдела имущественных отношений данного ведомства. Источники Без Табу в ОГА сообщают, что министр образования Анна Новосад прокомментировала обвинение Лончака словами “ну, вы же понимаете, кого-то мы должны определить”…

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Вторым обвиняемым стал начальник областного ГСЧС Виктор Федорчак, о бездарной работе которого мы уже не раз писали. Этот чиновник чудом сохранил за собой пост, пережив ни один громкий пожар. И ни одну смерть людей. Казалось бы, в этом случае стрелочник найден вполне по делу - ведь этот горе-управленец спокойно принял проблемный объект без сигнализации, удовлетворившись штрафом в 1000 гривен (неофициально в карман легло гораздо больше).

Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже - фото 192502

Виктор Федорчак делает умное лицо вместо умных дел

Но, назвав фамилию “Федорчак”, премьер-министр Гончарук вывел из-под огня его прямого начальника - Николая Чечеткина. Главный спасатель Украины заявил, что “кубы жизни” и батуты показали свои неэффективность в Европе, поэтому у украинских пожарных их почти нет. А как быть с неприспособленными для таких зданий лестницами и дырявыми шлангами? Как быть с нехваткой самого необходимого для работы пожарных оборудования и обмундирования? Чечеткин нагло врал журналистам о том, что у спасателей всё хорошо, а будет еще лучше. Объяснить призывы помогать подчиненным, кто чем может - молоком, вареньем - это государственное лицо не смогло.

Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже - фото 192503

Трогательный пост вместо реальной помощи

Алексей Гончарук не стал предъявлять адекватные претензии человеку, которому напрямую подчиняется вся служба ГСЧС - министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Непотопляемому чиновнику, видимо, стыдно было смотреть в глаза утомленным спасателям, пятый день с риском для жизни занятых поиском трупов. И он не приехал в Одессу, а всего лишь прислал своего любимого помощничка Антона Геращенко. Понятно, конечно - кто ж против Арсена Борисовича посмеет идти?

Но, пожалуй, была в этом не озвученном списке самая главная фамилия. Этот человек стоял на брифинге от Гончарука по правую руку. Этот человек встречал премьер-министра в аэропорту и водил его по завалам. Фамилия этого человека - Куцый. И он уже два месяца работает губернатором Одесской области. Максим Куцый полностью провалил всю штабную работу - никакой координации с мэрией (надо отдать должное “Капитану” Труханову – в целом горсовет в этот раз повел себя профессиональнее в этой ситуация, чем команда младореформаторов), первое заседание штаба он провел...спустя сутки после пожара.

Самая же главная проблема - за два месяца работа Максим Куцый не нашел времени, чтобы встретиться с представителями ГСЧС, чтобы узнать о ситуации в регионе, где за последние полтора года горели отель, психлечебница и детский лагерь. Горели не сами по себе строения - огонь забирал человеческие жизни. Губернатора этот вопрос не интересовал вообще.

Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже - фото 192504

Губернатор и не думает увольняться

После такого было ожидаемо заявление председателя ОГА об отставке. Но с Максима Куцего - как с гуся вода. Премьер уже определил стрелочников. Можно жить с “чистой совестью”. Анонсировать проверки, рассуждать об интерактивной карте училищ и школ, учиться говорить на камеру в постановочных роликах. А на твоей вотчине каждый день будут доставать по одному трупу. Им уже все равно .

Василий Бондаренко, Без Табу

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Публикации Василий Бондаренко Пожар в Одессе Одесса Максим Куцый Геннадий Труханов Алексей Гончарук ГСЧС Арсен Аваков Новости Украина
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