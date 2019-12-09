Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже

Мероприятие для галочки

Страшная трагедия в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вновь провела водораздел между темной и светлой силой. Вновь вскрыла в людях доброе и дурное. Специальный корреспондент Без Табу смотрит на разрушительный пожар под своим углом.

Когда вы будете читать этот материал, официальное количество погибших в результате разрушительного пожара в Одессе будет больше 10 (по состоянию на утро понедельника – уже 12). Столько их было в ночь с воскресенья на понедельник. Поисково-аварийная ситуация продолжается до сих пор. Еще даже не всё дотлело. Под обломками остаются тела студентов колледжа.

Спустя пять дней общая картина, позволяющая сделать первые серьезные выводы, начинает прорисовываться. Уже можно начинать выдавать ордена позора и выписывать грамоты профнепригодности.

Пожар в колледже унес 12 жизней

Вечером в воскресенье вашему автору должен был помочь это сделать премьер-министр (премьер-”костюм-тройка”, премьер - кружка) Алексей Гончарук. Но такой помощник хуже откровенного неприятеля. Отношение Гончарука к новой одесской трагедии вышло на деле наплевательским. Он 10 минут потратил на ознакомление с местом происшествия - кстати, поисковые работы приостановили, пока ждали высоких гостей. Еще 30 минут за закрытой дверью в обладминистрации искал кого бы назначить виновным, а еще 10 минут рассказывал об этом прессе. Время поджимало - премьеру нужно было в 19:30 быть в вечернем эфире 1+1. Кого же определил в крайние второй человек в стране?

Старинное здание выгорело дотла

Позиция Гончарука не то, чтобы шокировала - некомпетентность для нвоой «молодой команды» отнюдь не что-то из ряда вона. Но до такой степени...

Первым глава правительства предложил заняться начальником департамента образования Одесской ОГА Александром Лончаком. Но дело в том, что колледж никаким боком не относился ни к облсовету. ни к ОГА, ни к мэрии. Это был объект полностью под юрисдикцией министерства образования, а точнее - отдела имущественных отношений данного ведомства. Источники Без Табу в ОГА сообщают, что министр образования Анна Новосад прокомментировала обвинение Лончака словами “ну, вы же понимаете, кого-то мы должны определить”…

Вторым обвиняемым стал начальник областного ГСЧС Виктор Федорчак, о бездарной работе которого мы уже не раз писали. Этот чиновник чудом сохранил за собой пост, пережив ни один громкий пожар. И ни одну смерть людей. Казалось бы, в этом случае стрелочник найден вполне по делу - ведь этот горе-управленец спокойно принял проблемный объект без сигнализации, удовлетворившись штрафом в 1000 гривен (неофициально в карман легло гораздо больше).

Виктор Федорчак делает умное лицо вместо умных дел

Но, назвав фамилию “Федорчак”, премьер-министр Гончарук вывел из-под огня его прямого начальника - Николая Чечеткина. Главный спасатель Украины заявил, что “кубы жизни” и батуты показали свои неэффективность в Европе, поэтому у украинских пожарных их почти нет. А как быть с неприспособленными для таких зданий лестницами и дырявыми шлангами? Как быть с нехваткой самого необходимого для работы пожарных оборудования и обмундирования? Чечеткин нагло врал журналистам о том, что у спасателей всё хорошо, а будет еще лучше. Объяснить призывы помогать подчиненным, кто чем может - молоком, вареньем - это государственное лицо не смогло.

Трогательный пост вместо реальной помощи

Алексей Гончарук не стал предъявлять адекватные претензии человеку, которому напрямую подчиняется вся служба ГСЧС - министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Непотопляемому чиновнику, видимо, стыдно было смотреть в глаза утомленным спасателям, пятый день с риском для жизни занятых поиском трупов. И он не приехал в Одессу, а всего лишь прислал своего любимого помощничка Антона Геращенко. Понятно, конечно - кто ж против Арсена Борисовича посмеет идти?

Но, пожалуй, была в этом не озвученном списке самая главная фамилия. Этот человек стоял на брифинге от Гончарука по правую руку. Этот человек встречал премьер-министра в аэропорту и водил его по завалам. Фамилия этого человека - Куцый. И он уже два месяца работает губернатором Одесской области. Максим Куцый полностью провалил всю штабную работу - никакой координации с мэрией (надо отдать должное “Капитану” Труханову – в целом горсовет в этот раз повел себя профессиональнее в этой ситуация, чем команда младореформаторов), первое заседание штаба он провел...спустя сутки после пожара.

Самая же главная проблема - за два месяца работа Максим Куцый не нашел времени, чтобы встретиться с представителями ГСЧС, чтобы узнать о ситуации в регионе, где за последние полтора года горели отель, психлечебница и детский лагерь. Горели не сами по себе строения - огонь забирал человеческие жизни. Губернатора этот вопрос не интересовал вообще.

Губернатор и не думает увольняться

После такого было ожидаемо заявление председателя ОГА об отставке. Но с Максима Куцего - как с гуся вода. Премьер уже определил стрелочников. Можно жить с “чистой совестью”. Анонсировать проверки, рассуждать об интерактивной карте училищ и школ, учиться говорить на камеру в постановочных роликах. А на твоей вотчине каждый день будут доставать по одному трупу. Им уже все равно .

Василий Бондаренко, Без Табу