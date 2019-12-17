Пожар в Одессе: легендарный герой-бариста оказался фейком

Пожар в Одессе: легендарный герой-бариста оказался фейком

4 декабря всю страну шокировала трагедия в Одессе. Десятки пожарных сражались со стихией. С замиранием сердца украинцы следили за этой борьбой. И как это порой бывает, среди дыма и пламени объявился настоящий герой - самоотверженный бариста, угощавший всех кофе.....

Но есть одно но….

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-секретаря вице-мэра Одессы Николая Покровского.

По словам чиновника, история с баристой является его выдумкой. От начала и до конца. Свое сочинительство он мотивировал обилием жутких слухов об одесском пожаре. А дальше по тексту:

"Специально делаю фото, чтоб было непонятно, что машина стоит внутри оцепления и закидываю в соцсеть. Это сработало – уже менее чем через час в пабликах обсуждали баристу, искали его и т.д.", - написал Покровский, извинившись перед СМИ за фейк и попросив всех быть осторожнее.

"Хочу попросить вас обратить внимание на конкретно эту историю, возможно мы вместе сможем убедить людей в том, что нужно внимательнее относиться к тому, что они читают и пишут", - отметил чиновник.

Однако поступок Покровского оценили не все. Мужчину обвинили во лжи и он поспешил заблокировать свою страницу для просмотра.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Несмотря на эвакуацию, без жертв не обошлось: погибли 16 человек.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей. 8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии. 10 декабря работники ГСЧС начали обрушать здание колледжа.

В этот же день органы местной и центральной власти определили размеры одноразовой материальной помощи для семей жертв одесской трагедии.

11 декабря Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего колледжа Любви Кочерги.

12 декабря спасатели ГСЧС завершили все поисковые работы.