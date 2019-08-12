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Порошенко забросали яйцами. Но что-то пошло не так - ФОТО

14:01
Порошенко забросали яйцами. Но что-то пошло не так - фото 1
Порошенко забросали яйцами. Но что-то пошло не так

В понедельник, 12 августа, президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в ГБР и чуть не повторил судьбу Януковича.

Порошенко с детьми явился на допрос - ФОТО

Об этом сообщают СМИ.

Выходя из здания бюро, неизвестные забросали яйцами пятого президента. Однако тому повезло: большая часть желтка и белка досталась журналистам.

Порошенко забросали яйцами. Но что-то пошло не так - ФОТО - фото 185793

Порошенко же удалось успеть сесть в машину и уехать.

Отметим, что ранее на экс-гаранта уже кидалась толпа. Дело было тоже под зданием ГБР. Видео смотрите по ссылке.

Порошенко забросали яйцами. Но что-то пошло не так - ФОТО - фото 185798

Напомним, что в отношении Петра Порошенко ГБР открыло уже как минимум 12 производств. Последние из них касаются отдыха на Мальдивах и Панамских офшоров.

Сам же политик все обвинения отметает, заявляя, что никаких дел против него не существует.

Напомним, ГПУ выступила против людей Порошенко. Раскрыты детали.

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Петр Порошенко ГБР допрос Новости Украина
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