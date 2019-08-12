Порошенко забросали яйцами. Но что-то пошло не так - ФОТО
В понедельник, 12 августа, президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в ГБР и чуть не повторил судьбу Януковича.
Об этом сообщают СМИ.
Выходя из здания бюро, неизвестные забросали яйцами пятого президента. Однако тому повезло: большая часть желтка и белка досталась журналистам.
Порошенко же удалось успеть сесть в машину и уехать.
Отметим, что ранее на экс-гаранта уже кидалась толпа. Дело было тоже под зданием ГБР. Видео смотрите по ссылке.
Напомним, что в отношении Петра Порошенко ГБР открыло уже как минимум 12 производств. Последние из них касаются отдыха на Мальдивах и Панамских офшоров.
Сам же политик все обвинения отметает, заявляя, что никаких дел против него не существует.
Напомним, ГПУ выступила против людей Порошенко. Раскрыты детали.