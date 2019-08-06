На Порошенко открыли дело. Виноваты Мальдивы и не только

На Порошенко открыли дело. Виноваты Мальдивы и не только

ГБР открыло новое дело по Петру Порошенко. Его обвиняют в пересечении госграницы по поддельным документам и во владении панамскими офшорами.

Об этом сообщают ГБР и экс-соратник Януковича Андрей Портнов.

"Будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы", - прокомментировало ГБР "мальдивское турне" экс-президента.

Что касается «панамских дел» Порошенко, то о них пока информации от ГБР не поступало. Но судя по всему производство имеет место быть. Об этом сообщил уже упомянутый Андрей Портнов.

"Наша работа с панамскими адвокатами достигла первого результата – специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы – преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов", - написал юрист.

Отметим, что по двум обвинениям у Петра Порошенко уже дали ответ.

"Это так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года. На Андрея Портнова и его "мальчиков по вызову" из Государственного бюро расследований, которое этот известный соратник Януковича получил в концессию от новой власти, ожидает большое разочарование. "Поддельные документы" существуют только в их болезненном воображении", - сказано в сообщении партии "ЕС".

Не менее резким является и ответ по Панаме.

"Относительно заявлений господина Портнова о якобы возбуждении против Петра Порошенко уголовного дела в Панаме, пресс-служба уполномочена заявить, что у Порошенко нет компаний в этой стране. Зато, статья 385 уголовного кодекса Панамы предусматривает ответственность за ложь под присягой – именно для таких, как Портнов", - подчеркивают в ЕС.

Напомним, Порошенко с семьей выехал из Украины.