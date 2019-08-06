война на Донбассе Партия Слуга народа Андрей Богдан Владимир Зеленский

ГПУ выступила против людей Порошенко. Раскрыты детали

20:20
ГПУ выступила против людей Порошенко. Раскрыты детали - фото 1
ГПУ выступила против людей Порошенко. Раскрыты детали

Глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что его зам Сергей Кизь признал достаточными доказательства по делу экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и замглавы АП Порошенко Алексея Филатова. Раньше их считали необоснованными.

Гонтареву вызвали на допрос. Опять

"Кизь (Сергей Кизь - замгенпрокурора) усматривает достаточность доказательств, собранных группой Кулика. Поэтому подозрение получит человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера, господин Стеценко, заместитель группы ICU, госпожа Гонтарева как руководитель ICU, и господин Филатов как адвокат, который обслуживал эту сделку". – сказал Луценко, добавив следующее:

"В случае если подозрение будет дополнено всеми необходимыми достаточными доказательствами, дело будет передано в суд".

Отметим, что ранее ГПУ уже анонсировала расследование против экс-главы АП Бориса Ложкина, экс-замглавы АП Алексея Филатова и экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Предположительно, все трое связанны со схемами беглого соратника Януковича Сергея Курченко: Гонтареву подозревают в пособничестве преступникам, Филатова и Ложкина – в легализации незаконных доходов.

Напомним, на Порошенко открыли дело. Виноваты Мальдивы и не только.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ГПУ Юрий Луценко Валерия Гонтарева Алексей Филатов Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
"ДНР" подло напали на ВСУ: Зеленский дал ответ - фото 1
Боевики "ДНР" подло напали на ВСУ: Зеленский дал ответ
19:09
На Порошенко открыли дело. Виноваты Мальдивы и не только - фото 1
На Порошенко открыли дело. Виноваты Мальдивы и не только
17:40
У Богдана отчитались о зарплате. "Сумма" поражает - фото 1
У Богдана отчитались о зарплате. "Сумма" поражает
17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...