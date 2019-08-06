ГПУ выступила против людей Порошенко. Раскрыты детали

ГПУ выступила против людей Порошенко. Раскрыты детали

Глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что его зам Сергей Кизь признал достаточными доказательства по делу экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и замглавы АП Порошенко Алексея Филатова. Раньше их считали необоснованными.

"Кизь (Сергей Кизь - замгенпрокурора) усматривает достаточность доказательств, собранных группой Кулика. Поэтому подозрение получит человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера, господин Стеценко, заместитель группы ICU, госпожа Гонтарева как руководитель ICU, и господин Филатов как адвокат, который обслуживал эту сделку". – сказал Луценко, добавив следующее:

"В случае если подозрение будет дополнено всеми необходимыми достаточными доказательствами, дело будет передано в суд".

Отметим, что ранее ГПУ уже анонсировала расследование против экс-главы АП Бориса Ложкина, экс-замглавы АП Алексея Филатова и экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Предположительно, все трое связанны со схемами беглого соратника Януковича Сергея Курченко: Гонтареву подозревают в пособничестве преступникам, Филатова и Ложкина – в легализации незаконных доходов.

Напомним, на Порошенко открыли дело. Виноваты Мальдивы и не только.