Порошенко с детьми явился на допрос - ФОТО

Порошенко явился на допрос. Названа причина

В понедельник, 12 августа, Петр Порошенко явился на допрос в ГБР.

Об этом сообщают СМИ.

Сын Порошенко Михаил

По данным источников, экс-гарант прибыл на место в назначенное время. На момент приезда политика, здание бюро уже было окружено как его противниками, так и сторонниками.

Александра Порошенко

Среди последних были замечены и дети Порошенко: Михаил, Александра и Евгения.

Отметим, что на этот раз пятого президента допросят по делу возможной неуплаты налогов при покупке канала "Прямой".

Напомним, что в отношении Петра Порошенко ГБР открыло уже как минимум 12 производств. Последние из них касаются отдыха на Мальдивах и Панамских офшоров.

Сам же политик все обвинения отметает, заявляя, что никаких дел против него не существует.

Напомним, ГПУ выступила против людей Порошенко. Раскрыты детали.