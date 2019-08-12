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Порошенко с детьми явился на допрос - ФОТО

10:30
Порошенко явился на допрос. Названа причина - фото 1
Порошенко явился на допрос. Названа причина

В понедельник, 12 августа, Петр Порошенко явился на допрос в ГБР.

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Об этом сообщают СМИ.

Михаил Порошенко - фото 185770

Сын Порошенко Михаил

По данным источников, экс-гарант прибыл на место в назначенное время. На момент приезда политика, здание бюро уже было окружено как его противниками, так и сторонниками.

Дети Порошенко - фото 185772

Александра Порошенко

Среди последних были замечены и дети Порошенко: Михаил, Александра и Евгения.

Сторонники Порошенко - фото 185768

Отметим, что на этот раз пятого президента допросят по делу возможной неуплаты налогов при покупке канала "Прямой".

Порошенко прибыл в ГБР - фото 185769

Напомним, что в отношении Петра Порошенко ГБР открыло уже как минимум 12 производств. Последние из них касаются отдыха на Мальдивах и Панамских офшоров.

Сам же политик все обвинения отметает, заявляя, что никаких дел против него не существует.

Напомним, ГПУ выступила против людей Порошенко. Раскрыты детали.

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