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"Порох - геть!": на кортеж Порошенко набросилась толпа – ВИДЕО

18:20
"Порох - геть!": на машине Порошенко попрыгал хулиган – ВИДЕО - фото 1
"Порох - геть!": на машине Порошенко попрыгал хулиган – ВИДЕО

В четверг, 25 июля, Петр Порошенко явился на допрос в ГБР. Но не обошлось без происшествий. На кортеж экс-гаранта набросилась толпа.

Петр Порошенко снова явился в ГБР. Несмотря на "отпуск"

Вот видео инцидента.

Весь сыр-бор начался с того, что один из мужчин залез на машину Порошенко. В конце концов, правонарушителя стащили с машины. Однако тот сдаваться не спешил и завязалась драка.

Все это действо проходило под крики "Порох-геть".

Как сообщают СМИ, к машине экс-гаранта подбежало несколько человек, но охранник отогнал их зонтиком. В ответ один из преступников применил слезоточивый газ.

Во время стычек также пострадал оператор 24 канала. Злоумышленники пока не задержаны.

Многие с возмущением восприняли это ЧП.

Так, глава украинской делегации ПАСЕ Павел Арьев назвал все происходящее "возвращением времени регионалов". Ждем реакции правоохранителей.

'Порох - геть!': на кортеж Порошенко набросилась толпа – ВИДЕО - фото 184925
Напомним, согласно заявлению ГБР, экс-гарант является фигурантом 11 (!) дел. Свои виды на него есть и у САП. Правда, с прогрессом у прокуратуры дело идет туговато. По словам главы учреждения Игоря Холодницкого, у дела Порошенко пока нет никакого статуса. Для доказательства его причастности к преступлениям в сфере энергорынка нужно собрать дополнительные улики.

 

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Петр Порошенко ГБР драка Новости Украина
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