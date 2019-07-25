"Порох - геть!": на кортеж Порошенко набросилась толпа – ВИДЕО

"Порох - геть!": на машине Порошенко попрыгал хулиган – ВИДЕО

В четверг, 25 июля, Петр Порошенко явился на допрос в ГБР. Но не обошлось без происшествий. На кортеж экс-гаранта набросилась толпа.

Вот видео инцидента.

Весь сыр-бор начался с того, что один из мужчин залез на машину Порошенко. В конце концов, правонарушителя стащили с машины. Однако тот сдаваться не спешил и завязалась драка.

Все это действо проходило под крики "Порох-геть".

Как сообщают СМИ, к машине экс-гаранта подбежало несколько человек, но охранник отогнал их зонтиком. В ответ один из преступников применил слезоточивый газ.

Во время стычек также пострадал оператор 24 канала. Злоумышленники пока не задержаны.

Многие с возмущением восприняли это ЧП.

Так, глава украинской делегации ПАСЕ Павел Арьев назвал все происходящее "возвращением времени регионалов". Ждем реакции правоохранителей.