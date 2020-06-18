Порошенко перенес похороны отца из-за суда: Раскрыты детали

Порошенко перенес похороны отца из-за суда: Раскрыты детали

Пятый президент Украины Петр Порошенко был вынужден перенести похороны своего отца из-за судебного заседания, запланированного на 18 июня.

Об этом сообщил пресс-секретарь политика Святослав Цеголко в Facebook.

"Завтра Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня. В 10.00 в пятницу в Свято-Михайловском монастыре отслужат панихиду. Прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко состоится в 12.00 по адресу Институтская, 7", - говорится в сообщении.

О каком суде идет речь?

10 июня ГБР сообщило о подозрении Петру Порошенко по делу о назначении на должность замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По версии следствия, пятый президент "склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий”.

18 июня в Печерском районном суде г. Киева состоится заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины.