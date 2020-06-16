Порошенко намерены арестовать за превышение полномочий

Порошенко собираются заключать под стражу

Во вторник, 16 июня, адвокат экс-президента Украины Илья Новиков объявил о том, что в Офисе генерального прокурора уже подготовили документы для передачи одного из дел против Петра Порошенко в суд. Подчиненные Венедиктовой собираются требовать для бывшего гаранта Конституции нахождения под стражей.

Как заявил юрист, в качестве альтернативной меры пресечения у Венедиктовой будут требовать от судей назначить 10 миллионов гривен залога.

По словам Новикова, ходатайство касается так называемого "дела Семочко", где Порошенко шьют превышение должностных полномочий.

Как утверждают следователи, будучи президентом, политик склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к "незаконному указу" о назначении на должность заместителя главы СВР Сергея Семочко.

- Заседание по избранию меры пресечения назначено на 15:15 18 июня в Печерском райсуде Киева, - отметил адвокат. - Петр Порошенко собирается прибыть в суд несмотря на смерть отца.

Напомним, 10 июня сотрудники ГБР вызвали экс-главу государства на допрос. На самом же деле никаких общений со следователями и детективами не планировалось - силовики просто хотели выцепить избегавшего всеми правдами допросов Порошенко и вручить ему подозрение о нарушении закона. Правда, общаться с посланником Венедиктовой лидер "Европейской солидарности" не согласился, поскольку по закону вручать документ нардепу должна лично генпрокурорша.

После этого адвокат вместе с экс-президентом заявили о том, что юридически подозрение не было получено (Порошенко сбежал), а также пошли к Венедиктовой для разъяснения ситуации (на самом деле - ворвались в кабинет), однако ушли ни с чем.