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Прокуроры наконец-то сообщили о подозрении Петру Порошенко, адвокаты отрицают

13:20
Порошенко якобы отказался общаться с подчиненными Венедиктовой - фото 1
Порошенко якобы отказался общаться с подчиненными Венедиктовой

Днем в среду, 10 июня, подчиненные Венедиктовой все же зачитали текст подозрения экс-президенту Петру Порошенко. Это свидетельствует о том, что бывший президент перестал бегать от правосудия.

Сегодня днем наконец-то Порошенко вместе со своим адвокатом и группой поддержки прибыл к зданию Государственного бюро расследований для участия в допросе по так называемому делу о картинах. Напомним, это один из многих эпизодов, по которому подозревается пятый прездидент.

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Правда, как оказалось, никаких следственных действий детективы даже не планировали, а экс-президента под предлогом необходимости общения со следователем решили поймать для вручения подозрения. Ранее Порошенко всячески увиливал от этой процедуры и согласился прибыть лишь перед угрозой принудительной доставки.

Чуть позже в пресс-службе ГБР заявили о том, что в 11:40 сотрудники прокуратуры по поручению Венедиктовой сообщили Порошенко о подозрении в деле о назначении скандального Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Правда, российский адвокат Илья Новиков, который представляет интересы лидера "Европейской солидарности", утверждает, что подозрение было фейковым и не имеет никакой юридической силы.

- Еще перед тем, как начался допрос, к нам подошел сотрудник Офиса генпрокурора и попытался вручить сообщение о подозрении. Поскольку это не было по закону и процедуре, мы отказались общаться с этим человеком. Сейчас Петр Порошенко покинул здание, - отметил адвокат. - По закону подозрение народному депутату должна вручать лично генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Какие именно претензии у следователей к Порошенко по поводу назначения Семочко, неизвестно. Сам же экс-замглавы СВР определенно является зашкваренным персонажем с женой-гражданкой России и кучей нелегально приобретенной недвижимости. Тем не менее, с юридической точки зрения не совсем адекватное решение тогда еще президента о назначении вызывать особых вопросов не должно.

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Новости Украина Сергей Семочко Петр Порошенко Илья Новиков ГБР Коррупция
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