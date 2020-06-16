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У Петра Порошенко умер отец

11:50
У Петра Порошенко умер отец - фото 1
У Петра Порошенко умер отец

Во вторник, 16 июня, у пятого президента Украины Петра Порошенко умер отец. Ему было 84 года.

Во Львове ушел из жизни отец Святослава Вакарчука

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях. Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким по поводу тяжелой утраты - смерти отца и друга, наставника и советчика. Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери любимого человека", - говорится в сообщении.

Для справки

Алексей Порошенко – политический и общественный деятель, предприниматель. Родился в 1936 г. в Королевстве Румыния. В 1959 году окончил Львовский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик". После окончания вуза устроился по специальности в Болградское районное объединение сельхозтехники.

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Алексей Порошенко с сыном

С 1977 по 1983 гг. занимал должность директора Бендерского исследовательского экспериментально-ремонтного завода. В 1992 г. перебрался в Украину, где занялся предпринимательской деятельностью. В 2006 - 2010 гг. депутат Винницкого облсовета. В 2010-х Алексей Порошенко отошел от политики.

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