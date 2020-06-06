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Порошенко подал в суд на Венедиктову: Названа причина

18:27
Порошенко подал в суд на Венедиктову: Названа причина - фото 1
Порошенко подал в суд на Венедиктову: Названа причина

Пятый президент Украины Петр Порошенко подал в суд на главу Офиса генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Разгром в музее Гончара: Порошенко пожалуется в ВРУ

Об этом сообщил адвокат политика Игорь Головань в Facebook.

"Офис Генерального прокурора работает по ночам когда надо зарегистрировать что-то полезное для государства-агрессора или политических преследований оппозиции. А когда речь идет о привлечении к ответственности зарвавшихся следователей и оперативников ГБР, которые совершили вооруженное нападение на Музей Ивана Гончара и незаконный обыск музея, прокуроры энтузиазма не демонстрируют. Пять заявлений об уголовных правонарушениях (злоупотребление властью и служебным положением, незаконное проникновение во владения лица с целью обыска, служебный подлог, воспрепятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов) Офис Генерального прокурора получил 3 июня, установленные законом 24 часа давно прошли. Обжалуем бездеятельность Генерального прокурора в суде", - написал юрист.

Помимо тяжбы с Ириной Венедиктовой, защита Петра Порошенко запланировала отвод следователей ГБР, осуществивших обыск по делу картин пятого президента.

Что было ранее?

22 мая посредством видеообращения ГБР вызвало на допрос Петра Порошенко по делу о контрабанде картин. Как и ожидалось, 26 мая (дата назначенного допроса – прим. ред.) пятый президент не явился на беседу со следователями. Кроме того, желая подчеркнуть свою невиновность, Порошенко пошел еще дальше и устроил выставку вышеупомянутых картин в столичном музее Ивана Гончара. В бюро шутки не поняли и предприняли радикальные действия, пойдя на штурм культурного заведения.

Во время "спецоперации" силовики растолкали присутствующую публику и выломали двери музея. В ответ директор учреждения Петр Гончар пожаловался в полицию.

28 мая суд арестовал коллекцию картин Петра Порошенко.

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Новости Украина ГБР Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Петр Порошенко суд
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