Порошенко отказался от допроса на полиграфе
Во вторник, 1 октября, пятый президент Петр Порошенко должен был пройти допрос на полиграфе. Однако он так и не явился на место.
Об этом написал адвокат политика Игорь Головань.
"Петр Порошенко не получал никаких сообщений о каких-либо следственных действиях, назначенных на 01 октября 2019р.", - заявил юрист и обвинил во всем руку Кремля.
"Весь этот "полиграфический" информационный шум - пропагандистское шоу, которое выполняется управляемыми из Москвы марионетками, известными широкой публике как телеграмм-блогеры Portnov и Truba", - отметил Головань.
Напомним, против пятого президента уже ведется как минимум 14 (!) дел.
Экс-гарант же свою вину отрицает и обвиняет Трубу в сговоре с соратником Януковича Андреем Портновым.
Напомним, против главы ГБР откроют дело. Названа причина.