Порошенко отказался от допроса на полиграфе

Порошенко отказался от допроса на полиграфе

Во вторник, 1 октября, пятый президент Петр Порошенко должен был пройти допрос на полиграфе. Однако он так и не явился на место.

Об этом написал адвокат политика Игорь Головань.

"Петр Порошенко не получал никаких сообщений о каких-либо следственных действиях, назначенных на 01 октября 2019р.", - заявил юрист и обвинил во всем руку Кремля.

"Весь этот "полиграфический" информационный шум - пропагандистское шоу, которое выполняется управляемыми из Москвы марионетками, известными широкой публике как телеграмм-блогеры Portnov и Truba", - отметил Головань.

Напомним, против пятого президента уже ведется как минимум 14 (!) дел.

Экс-гарант же свою вину отрицает и обвиняет Трубу в сговоре с соратником Януковича Андреем Портновым.

Напомним, против главы ГБР откроют дело. Названа причина.