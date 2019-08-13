Против ГБР откроют дело. Названа причина

Против ГБР открыли дело. Названа причина

Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть дело против главы ГБР Романа Трубы.

Об этом сообщают "Украинские новости".

По данным источника, Трубу обвиняют в том, что он вопреки решению суда не открыл дело по требованию заявителя.

Интересно, что глава НАБУ Артем Сытник также отказался внести необходимую информацию в Единый реестр судебных расследований. Однако расследование против главы ГБР поручено расследовать именно его ведомству.

Также отметим, что детали так и не открытого дела суд почему-то не разглашает.

А пока Трубу обвиняют, ГБР продолжает допрашивать Порошенко. Намедни тот явился в бюро для допроса. Но не обошлось без происшествий и яиц.