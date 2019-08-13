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Против ГБР откроют дело. Названа причина

11:35
Против ГБР открыли дело. Названа причина - фото 1
Против ГБР открыли дело. Названа причина

Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть дело против главы ГБР Романа Трубы.

В ГБР сумели допросить Кличко

Об этом сообщают "Украинские новости".

По данным источника, Трубу обвиняют в том, что он вопреки решению суда не открыл дело по требованию заявителя.

Интересно, что глава НАБУ Артем Сытник также отказался внести необходимую информацию в Единый реестр судебных расследований. Однако расследование против главы ГБР поручено расследовать именно его ведомству.

Также отметим, что детали так и не открытого дела суд почему-то не разглашает.

А пока Трубу обвиняют, ГБР продолжает допрашивать Порошенко. Намедни тот явился в бюро для допроса. Но не обошлось без происшествий и яиц.

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ГБР Роман Труба Артем Сытник НАБУ Новости Украина
Украинские новости
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