Порошенко обжаловал принудительный привод в ГБР

Порошенко обжаловал принудительный привод в ГБР

Адвокаты Петра Порошенко обжаловали принудительный привод своего подзащитного на допрос в ГБР.

Порошенко подал в суд на главу ГБР: Названа причина

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Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Первое заявление подано в Службу безопасности Украины о преступном вмешательстве в автоматизированную систему распределения судебных дел. Только такое вмешательство могло «распределить» это дело, в частности, к одиозному судье Сергею Вовку, который давно связан с соратником Януковича Андреем Портновым", - заявил адвокат Игорь Головань.

Соответствующие заявления были также поданы в ОГУ, Апелляционный суд Киева, Печерский районный суд и Высший совет правосудия. Как уточнила защита Порошенко, следователи ГБР якобы нарушили принцип территориальной подсудности, а само следствие против политика напрямую курируется ОПУ.

"Стоит также обратить внимание на то, кто первый стал источником информации об указах Печерского суда и обнародовал фрагменты скан-копий судебных решений. Это был народный депутат из президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский. Как следует из так называемых "пленок Трубы", подлинность которых была доказана независимыми иностранными экспертами, непосредственные указания руководству ГБР на организацию политических преследований Петра Порошенко давали руководители Офиса президента Зеленского", - подчеркнули в "Европейской солидарности".

Напомним, что ранее ГБР заявило о составлении подозрения Петру Порошенко. В "Слуге народа" инициативу одобрили и пообещали снять неприкосновенность с лидера "ЕС".

Однако для проведения подобных действий необходим запрос в адрес Рады со стороны прокуратуры. Такой пока что в парламент не поступал, что в свою очередь сильно разозлило некоторых "слуг народа". Больше об этом читайте здесь.