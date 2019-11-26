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Бужанский поставил ультиматум Рябошапке. Из-за Порошенко

19:00
Бужанский поставил ультиматум Рябошапке. Из-за Порошенко - фото 1
Бужанский поставил ультиматум Рябошапке. Из-за Порошенко

Нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский в ультимативной форме потребовал от ГПУ внести в ВРУ представление о снятии депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко.

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Об этом политик написал в Telegram.

"Генеральный прокурор, у вас есть два дня на то, чтобы внести в парламент представление на снятии с Порошенко неприкосновенности. До вечера четверга. В таком случае в пятницу регламентный комитет, во вторник - голосование в зале", - заявил нардеп и подчеркнул, что в ином случае Рябошапка будет считаться "игроком" пятого президента.

Бужанский поставил ультиматум Рябошапке. Из-за Порошенко - фото 191874

"Не забывайте, 7 декабря у вас сто дней с момента пребывания в должности, ваши действия в следующие два дня лягут в основу кадровых выводов парламента", - пригрозил политик главе ГПУ.

Напомним, что ранее ГБР заявило о составлении подозрения Петру Порошенко. В слуге народа инициативу одобрили и пообещали снять неприкосновенность с лидера "ЕС".

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Макс Бужанский Петр Порошенко Руслан Рябошапка ГПУ Новости Украина
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