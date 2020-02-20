Порошенко подал в суд на главу ГБР: Названа причина

Порошенко подал в суд на главу ГБР: Названа причина

Адвокат Порошенко Игорь Головань подал в суд на главу ГБР Ирину Венедиктову из-за распространения "недостоверной информации" о пятом президенте Украины.

Об этом юрист написал в Facebook.

"Вслед за Трубой и его сообщниками Венедиктова продолжает распространять ложь о якобы многочисленных неявках Пятого Президента Украины Петра Порошенко на допросы в качестве свидетеля. Можно быть уверенным, что двигаясь по следам бывшего директора ГБР Романа Трубы, и.о. директора Ирина Венедиктова придет к тому же финишу", - заявил Головань и пригрозил судом главе ГБР.

"Иск об опровержении распространенной госпожой Венедиктовой и ее подчиненными недостоверной информации уже подан", - резюмировал адвокат Порошенко.

Напомним, что ранее ГБР заявило о составлении подозрения Петру Порошенко. В "Слуге народа" инициативу одобрили и пообещали снять неприкосновенность с лидера "ЕС".

Однако для проведения подобных действий необходим запрос в адрес Рады со стороны прокуратуры. Такой пока что в парламент не поступал, что в свою очередь сильно разозлило некоторых "слуг народа". Больше об этом читайте здесь.