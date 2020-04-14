Польша определила дату выхода из карантина

Поляки по-настоящему придерживались мер карантина

Следующие по принципу тотального тестирования всех граждан с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией власти Польши намерены 19 апреля запустить постепенную разморозку экономики.

Об этом в интервью RMF24 заявил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский.

По словам глава минздрава Польши, ограничительные меры в государстве он оценивает как чрезвычайно дорогие в плане экономики, но действенные в смысле количества больных.

Так, в соседней с нашей стране более месяца пациенты с подозрением на коронавирус моментально оказывались в самоизоляции с запретом на выход из дома и дикими штрафами. Полноценное тестирование с обязательным изолированием в домашних условиях получали также контакты инфицированных первого и второго уровня. Благодаря таким мерам, а также отсутствию сборищ в церквях адекватному отношению граждан к ограничительным мерам за несколько месяцев заразилось всего 7 049 человек. 251 больной умер. При этом за сутки количество заболевших увеличилось лишь на 117 человек, что практически соизмеримо с показателями подбирающейся к пику Украины.

В Польше же, чтобы еще больше снизить заболеваемость, с 16 апреля вводят тотальным масочный режим.

"В Польше, как и во всех странах, есть люди, которые не имеют никаких симптомов, но при этом инфицированы коронавирусом, - отметил Шумовский. - Обязательства носить маски уменьшает риск, что после ослабления карантина состоится резкий рост количества новых заражений COVID-19".

Напомним, по состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине официально зафиксировали 3372 случая заражения китайским коронавирусом.

98 человек скончались, а 119 вышли из больниц здоровыми. Впрочем, эта статистика чрезвычайно не точная. Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.