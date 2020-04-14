Филатов пригрозил церквям отменить аренду земли, перекопать дороги и выключить свет
Активно действующий для противодействия распространению коронавируса мэр Днепра Борис Филатов готов пойти на еще один непопулярный шаг, на который не хватает смелости и желания у центральных властей.
Схлеснувшийся с некомпетентными и явно нацеленными не только на сдерживание болезни чинушами Борис Филатов жестоко отреагировал на террористические действия сотрудников московского патриархата.
На своей странице в Facebook излишне эмоциональный городской голова объявил о том, что готов не допустить массового празднования Пасхи в церквях Днепра. С учетом многочисленных призывов освятить куличи онлайн, а также с организованными мэрией доставками уже освященных продуктов на дом, подобные жесткие меры отнюдь не выглядят попыткой ущемлять церковь. А если обратить внимание на намеренные и последовательные антиукраинские действия со стороны террористов и на попытки попов способствовать распространению пандемии, то и вовсе можно говорить о вынужденной реакции городского головы на вызов.
"Уважаемые священнослужители. Все, что власть хотела вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали, - написал Филатов. - Тогда ещё раз. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверью и перекопать дорогами? Мы вам все это обеспечим".
Напомним, по состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине официально зафиксировали 3372 случая заражения китайским коронавирусом.
98 человек скончались, а 119 вышли из больниц здоровыми. Впрочем, эта статистика чрезвычайно не точная. Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.
Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.
Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.