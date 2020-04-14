Филатов пригрозил церквям отменить аренду земли, перекопать дороги и выключить свет

Мэр Днепра обещает устроить попам "сладкую жизнь"

Активно действующий для противодействия распространению коронавируса мэр Днепра Борис Филатов готов пойти на еще один непопулярный шаг, на который не хватает смелости и желания у центральных властей.

Схлеснувшийся с некомпетентными и явно нацеленными не только на сдерживание болезни чинушами Борис Филатов жестоко отреагировал на террористические действия сотрудников московского патриархата.

На своей странице в Facebook излишне эмоциональный городской голова объявил о том, что готов не допустить массового празднования Пасхи в церквях Днепра. С учетом многочисленных призывов освятить куличи онлайн, а также с организованными мэрией доставками уже освященных продуктов на дом, подобные жесткие меры отнюдь не выглядят попыткой ущемлять церковь. А если обратить внимание на намеренные и последовательные антиукраинские действия со стороны террористов и на попытки попов способствовать распространению пандемии, то и вовсе можно говорить о вынужденной реакции городского головы на вызов.

"Уважаемые священнослужители. Все, что власть хотела вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали, - написал Филатов. - Тогда ещё раз. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверью и перекопать дорогами? Мы вам все это обеспечим".

Напомним, по состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине официально зафиксировали 3372 случая заражения китайским коронавирусом.

98 человек скончались, а 119 вышли из больниц здоровыми. Впрочем, эта статистика чрезвычайно не точная. Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.