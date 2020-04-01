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Гео Лерос опубликовал доказательства продажи Ермаками должности главы Энергоатома

14:00
Ермаки торговали креслом главы Энергоатома - фото 1
Ермаки торговали креслом главы Энергоатома

За некогда претендующего на руководство НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака могли влистать Ермакам без малого пять миллионов долларов. Именно в такую сумму оценивали дорвавшиеся к власти братья назначение человека на стратегически значимую для страны должность.

На своей странице в Facebook нардеп Гео Лерос, через которого неизвестные льют компромат на Андрея Ермака, выложил видеозапись переговоров Дениса Ермака о продаже кресла главы "Энергоатома", а также доказательства того, что родственник главы ОПУ не просто вымогал деньги за трудоустройство, а именно способствовал ему.

Леросу пришили еще одно дело, за "коррупцию" по муралам

Так, в октябре проглого года Зеленски требовал от Кабмина уволить тогдашнего главу НАЭК Юрия Недашковского и назначить на его место Владимира Купчака.

Как оказалось, совсем не просто так. Бывший нардеп Рады седьмого созыва должен был занять пост за счет внесенных за это огромных средств. И Ермак-младший писал об этом премьер-министру Гончаруку в обращении.

Гео Лерос опубликовал доказательства продажи Ермаками должности главы Энергоатома - фото 198060

Требования уволить действовавшего главу "Энергоатома" Ермак-младший аргументировал якобы сложившейся на предприятии коррупционной ситуацией. Мол, откаты иногда доходят до 80%, а руководят всем Николай Мартыненко, Юрий Бойко и Андрей Деркач. А для "устранения проблемы" брат приближенного к Зеленскому чинуши рекомендовал назначить руководителем Купчака.

Гео Лерос опубликовал доказательства продажи Ермаками должности главы Энергоатома - фото 198061

"Предоставляю факты коррупции по назначению Купчака на "Энергоатом". Посмотрите внимательно, кто его лоббировал в официальном обращении на премьер-министра, чему соответствует видео, которое я также присоединяю, где люди, связанные с Денисом, обсуждают как возьмут с Купчака за должность 5 (похоже, что миллионов). Кстати, есть информация, что Купчака собираются сейчас назначить вице-президентом "Энергоатома", потому что у него недостаточно профильного стажа", - написал Лерос.

Напомним, 29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком, предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и пообещал написать на него заявление в ГБР и СБУ.

Президент о раскрытии своего Свинарчука не сказал ни слова. На Банковой заявили, что "Зеленский не собирается реагировать на посты в соцсетях", хотя ранее гарант это прекрасно делал.

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