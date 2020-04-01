Гео Лерос опубликовал доказательства продажи Ермаками должности главы Энергоатома

Ермаки торговали креслом главы Энергоатома

За некогда претендующего на руководство НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака могли влистать Ермакам без малого пять миллионов долларов. Именно в такую сумму оценивали дорвавшиеся к власти братья назначение человека на стратегически значимую для страны должность.

На своей странице в Facebook нардеп Гео Лерос, через которого неизвестные льют компромат на Андрея Ермака, выложил видеозапись переговоров Дениса Ермака о продаже кресла главы "Энергоатома", а также доказательства того, что родственник главы ОПУ не просто вымогал деньги за трудоустройство, а именно способствовал ему.

Так, в октябре проглого года Зеленски требовал от Кабмина уволить тогдашнего главу НАЭК Юрия Недашковского и назначить на его место Владимира Купчака.

Как оказалось, совсем не просто так. Бывший нардеп Рады седьмого созыва должен был занять пост за счет внесенных за это огромных средств. И Ермак-младший писал об этом премьер-министру Гончаруку в обращении.