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"Победобесие 2019": как это было – ФОТО

20:30
"Победобесие 2019": как это было - фото 1
"Победобесие 2019": как это было

День Победы – один из важнейших праздников для любителей "русского мира". И неудивительно, ведь когда нет заслуг в настоящем и надежд на будущее, путь остается лишь в один – в прошлое. Решили собрать для вас самые одиозные случаи, связанные с подготовкой и празднованием этого мероприятия.

В Киеве прошел АНТИ-Бессмертный полк - ФОТО

Начнем с прелюдии. Как это обычно и водится у всех фанатиков, святое быстро превратилось в грешное (как и многое у русских – прим. ред).

Так, довольно курьезный случай произошел в Саратове. Над входом в местное общежитие кто-то вывесил фото улыбающихся солдат вермахта. С георгиевской лентой, само собой.

'Победобесие 2019': как это было – ФОТО - фото 180747

На одном из снимков немцы осматривают подбитый танк Т-34, на другом - офицер вермахта отдает приказы во время Сталинградской битвы. Как так получилось – непонятно. Видать кто-то опять недоучил уроки истории.

Однако ранее уже были подобные прецеденты.

'Победобесие 2019': как это было – ФОТО - фото 180748

Не отставал в победобесии и оккупированный Севастополь. Если верить соцсетям, в "городе-герое" разместили плакат со Сталиным.

'Победобесие 2019': как это было – ФОТО - фото 180753

Думаете, эта истерия осталась лишь на улицах городов? Как бы не так! Не меньше пострадала и мировая паутина. Только зацените вот эти фото.

Пример 1

'Победобесие 2019': как это было – ФОТО - фото 180749

Пример 2

'Победобесие 2019': как это было – ФОТО - фото 180754

А вот нацистский преступник Рейнхард Гейдрих на сайте "Бессмертного полка".

'Победобесие 2019': как это было – ФОТО - фото 180755

Итак, 9 мая наступило. В России не обошлось без проблем. Во-первых, на параде в Москве кроме Нурсултана Назарбаева не было сколь-нибудь примечательных гостей. Воообще. Даже хитрый Бацька остался дома.

Во-вторых, авиация агрессора так и не взлетела в небо. Погода помешала

'Победобесие 2019': как это было – ФОТО - фото 180752

Авиация РФ на взлете

Но не беда! Русским есть чем себя развлечь.

'Победобесие 2019': как это было – ФОТО - фото 180751

Что касается Украины, то у нас тоже были казусы. Так, 112 канал решил поностальгировать и показать парад времен Януковича … с участием российских войск.

'Победобесие 2019': как это было – ФОТО - фото 180750

Ну и все тот же Бессмертный полк. Благо, правоохранители сработали хорошо и обошлось без серьезных происшествий.

П.С. Наша редакция уважает подвиг героев Второй мировой войны, но политики некоторых стран (сами знаете каких - прим. ред) давно опошлили их память. Будьте мудры и не поддавайтесь на провокации. С уважением, "Без табу".

 
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