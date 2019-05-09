В Киеве прошел АНТИ-Бессмертный полк - ФОТО

14:00 09 мая,

В Киеве прошел АНТИ-Бессмертный полк

В четверг, 9 мая, в Киеве прошло сразу два события: Бессмертный полк и его антипод – "Бессмертный Грут" .

Грут – герой из вселенной комиксов Marvel, неоднократно мелькавший в фантастических киноэпопеях вроде Мстителей и Стражей галактики.

Столь странное название мероприятия вовсе не случайно. Участники акции скорее всего хотели подчеркнуть абсурдность "Бессмертного полка".

Давайте-ка познакомимся с пантеоном митингующих поближе.

Вот любовница Звездного Лорда Гамора.

Увы, она эпически погибла ради камня души. Справа – титан Танос, убивший ту, что на плакате слева (то есть Гамору – прим. ред). Где-то должен быть и Ж…, хотя не будем спойлерить. Сходите на "Конец игры" и сами узнаете.

А вот и сам юный страж галактики – Грут. Рядом притаился Доктор Стрендж, пытающийся угадать исход 9 мая.

И как же без Халкова! Если у вас есть зеленый мутант – победа просто неизбежна.

Где-то неподалеку вспоминали и других марвеловских героев...

А это ... это Саша Грей и она не из комиксов. Ценители и знатоки жанра и так знают, кто она.