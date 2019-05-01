Общежитие в РФ украсили солдатами вермахта - ФОТО

Российское общежитие украсили солдатами вермахта - ФОТО

День Победы – один из главнейших праздников в РФ. Но в попытке подготовиться как следует, у россиян получилось все как всегда.

Курьезный случай произошел в Саратове. В субботу, 27 апреля, над входом в местное общежитие кто-то вывесил фото улыбающихся солдат вермахта. С георгиевской лентой, само собой.

На одном из снимков немцы осматривают подбитый танк Т-34, на другом - офицер вермахта отдает приказы во время Сталинградской битвы. Как так получилось – непонятно. Видать кто-то опять недоучил уроки истории.

Позже автор креатива осознал свою ошибку и вывесил новый плакат с надписью «С Днем Победы».

Стоит отметить, что за прошедшие годы это уже далеко не первый подобный случай. Наверное, опять американцы и "укробандеровцы виноваты".

Напомним, на День Победы в Москве не приедет ни один зарубежный лидер.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Однако он добавил, что официальные приглашения на 9 мая никто и не рассылал. Стоит отметить, что пресс-секретарь Путина и ранее делал подобные заявления и в итоге кто-то, да приезжал.

Правда, лидерами великих держав присутствовавших гостей назвать сложно. Так, в 2017 г. в Москве присутствовал президент Молдавии Игорь Додон, а в 2018 г. столицу РФ посетил президент Сербии Александр Вучич.

Более массовым был праздник 2015 г., когда на кремлевские торжества прибыл целый ряд зарубежных лидеров, включая генсека ООН Пан Ги Муна и председателя КНР Си Цзиньпина.